Každý z několika stromků je v této době obsypaný až desítkami dozrávajících žlutých plodů, takže o přísun vitamínů nebo o dodávku voňavé citronové kůry do vánočního pečiva nebude u Chvojků nouze. Stromky navíc již nasadily také na nové plody, takže dobrou úrodu lze očekávat i v příštím roce. „Pěstování citronovníků je poměrně nenáročné. Důležité je hlavně to, aby pěstitel stromku zajistil náležité přezimování,“ říká skromně zahrádkář Josef Chvojka.

Litomyšl - Smutná zpráva o úmrtí římskokatolického kněze Františka Beneše zasáhla nejen věřící. Zemřel ve věku nedožitých 70 let. „Byl laskavým, obětavým a pracovitým mužem a jeho přínos Litomyšli a Litomyšlanům nebyl opomenut,“ řekl starosta Radomil Kašpar. Mnozí vzpomínají na oblíbeného kněze jako na společenského člověka. „Sloužil nejen své církvi, ale byl iniciátorem a hybatelem ekumenické spolupráce. Nepokusničil, ale zcela cíleně budoval bratrské vztahy, ke kterým patřila jako samozřejmost rovnost a vzájemná úcta. Byl to on, kdo hrdě podal chléb a víno nekatolickým bratřím. Záměrně a cíleně. Věděl, co dělá,“ dodal kazatel církve bratrské Daniel Kvasnička.

Vodní záchranáři trénovali zacházení s defibrilátorem

Chrudim - Ačkoliv je letní sezona již minulostí, vodní záchranáři z Chrudimi nezahálejí a aktivně se připravují na tu následující. V sobotu prošli školením rozšířené první pomoci. „Naši členové trénovali a zdokonalovali se v používaní diagnostických přístrojů, transportních pomůcek, nacvičovali práci s imobilizačními pomůckami a zdokonalovali své dovednosti při provádění kardiopulmonární resuscitace s využitím pomůcek, jako je automatizovaný externí defibrilátor a ruční křísící vak. Tímto bychom chtěli poděkovat Českému červenému kříži Chrudim za poskytnutí prostor,“ uvádí za vodní záchranáře Lukáš Jambor.