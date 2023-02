Uzená krkovice od Maxijedlíka

Základem při uzení masa je jeho správná příprava. Maso si naporcujte na menší kusy, ideální je váha 1 až 2 kg. Měly by být také podobně velké, aby se udily stejnou dobu. Maso nasolte, to podpoří chuť, změkčí ho a také prodlouží trvanlivost. Můžete ho nasolit nasucho, v solném láku nebo kombinací obojího. Solicí směs do kusů masa pořádně vetřete, přidejte rozdrcený česnek. Přebytek setřeste. Maso uložte do nádoby těsně na sebe, zatížíme a necháme v lednici dva dny odležet. Pak se maso opláchne a naloží do solného láku. Každé 3 až 4 dny je potřeba ho přeskládat. Spodní kusy dát nahoru a naopak. Celý proces se opakuje po dobu 4 až 6 týdnů. Za použití rychlosoli jsou to dva týdny. Pak můžete vyudit. Ideální teplota pro vepřové je 60 °C zhruba 6 až 20 hodin. Čas je samozřejmě závislý na velikosti uzeného masa.

"Na uzení používám ovocné dřevo, většinou třešeň. Dodá uzenému jedinečnou chuť. Na konci uzení zhruba jednu hodinu před vytažením z udírny dávám do ohně Jalovcové pruty," dodal Němec