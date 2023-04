/MAPA OBJÍŽĎKY/ Dnes začala více než tříměsíční uzávěra hlavní silnice I/17 v Kočím. Ta byla zavřená kvůli výstavbě kanalizace už vloni, letos došlo na obnovu asfaltu. Uzavírka, která potrvá až do 26. července, se týká sice jen zhruba 600metrového úseku, nákladní doprava ale kvůli tomu bude svedena už z Hrochova Týnce přes Přestavlky, Rosice, Chrast, Zaječice a Orel k obchvatu Chrudimi. Osobní auta pojedou zajížďkou menší, za Týncem odbočí do Nabočan a po okresce přes Kočí vyjedou na státovku na horizontu kopce mezi Kočím a Chrudimí.

Další uzavírka v Kočím. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Jana Martinková

Řidiči lamentují, že státovka v Kočí je zavřena pomalu častjěi než otevřená. Za poslední čtyři roky je to již minimálně třetí dlouhodobá uzavírka. První byla v tou samou dobou jako letos v roce 2019 a byla naplánována na dva měsíce, další pak vloni v létě kvůli stavbě splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod.

Uzavírka v KočímZdroj: Pardubický kraj

Křižovatka na konci obce s odbočkou na Topol bude částečně průjezdná pouze ze směru Chrudim -> Topol. V trase Hrochův Týnec - Nabočany - Kočí - Chrudim bude vedena objízdná trasa pro osobní automobily.

Nákladní doprava je odkloněna přes Hrochův Týnec - Chrast - Orel - obchvat Chrudimi.

Pro tranzitní dopravu od Vysokého Mýta bude výhodnější ale pokračovat spíše do dálnici D35 a přijet do Chrudimi od Pardubic, ulevilo by se navíc obyvatelům vesnic na trase objížďky.

Pro občany Kočího jsou další informace ZDE.

MAPA OBJÍŽĎKY:

Mapa objížďkyZdroj: Pardubický kraj

Uzavírka postihne i vlastníky domů v obci přiléhajících přímo k uzavřeného úseku. Ti se většinou ke svým nemovitostem dostanou jen pěšky. Starosta Kočího Marcel Havránek upozorňuje, že úsek staveniště se bude postupně posouvat, takže by měla být v případě nutnosti možná i domluva se stavbaři.

„Jakmile budou dokončené štěrkové vrstvy a bude bezpečný průjezd, tak by se na požádání lidé ke svému domu mohli dostat. Jelikož se budou dělat i chodníky a obrubníky, tak asi nepřipadá v úvahu zajetí až do dvora. Pokud si však někdo bude potřebovat přivézt nějaký skutečně těžký a objemný materiál, například uhlí, dřevo, nábytek, lednici a podobně, tak by se měl předem se stavbaři domluvit,“ doporučuje starosta.

Uzavírka je i na I/17 v Heřmanově Městci:

Kvůli uzavírce v Heřmaňáku řidiči hledají zkratky a ucpali sídliště ve městě

Omezení spojené s uzavírkou se bude týkat také autobusových zastávek v obci. Obě místní zastávky budou přesunuty na silnici III/3584 poblíž obchodu se smíšeným zbožím.

Sami řidiči nemají z objížděk radost „Pokud jste místní a neřídíte zrovna náklaďák, vždycky si nějak poradíte. Navíc máte obvykle všechny potřebné informace včas, takže neřešíte neplánovanou zajížďku až pod tlakem a na poslední chvíli,“ říká například Chrudimák Daniel Seifert.