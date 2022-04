Problematičtější by odpočívka byla paradoxně pro sousední Borek, do jejíhož katastru však už stavba nespadala. Obyvatelé Borku by totiž na odpočívku viděli, kdežto Bukovina by ji měla za kopcem. Parkoviště by zabralo zhruba 112 tisíc metrů čtverečních orné půdy.

„Původní odpočívka se měla nacházet mezi obcemi Borek a Bukovina nad Labem a její poloha byla neměnná. Umístění odpočívky bylo zvoleno na základě celorepublikové studie odpočívek, ve které se klade důraz zejména na jejich vzájemnou vzdálenost a strategické rozmístění,“ vysvětlila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Petra Drkulová s tím, že nové místo zatím nenašli.

„Petici podepsali lidé jak z Bukoviny, tak z Borku. Bylo kvůli tomu vyvolané i jednání v Borku, zprvu se zástupci ministerstva, projekční společnosti a ŘSD, potom proběhlo další jednání tentokrát pouze se zástupci ŘSD, kdy došlo k definitivnímu rozhodnutí, že tam ta odpočívka nebude,“ podotkl Jedlička.

Odpočívka na D35 zůstává zatím u ledu

ŘSD nakonec přípravu stavby zastavilo samo. „Během projednávání jsme narazili na velký odpor místních samospráv, které se obávaly zvýšeného hluku v nočních hodinách. Na základě tohoto odporu byla příprava a realizace odpočívky dočasně pozastavena,“ řekla Drkulová.

V Bukovině a Borku se shodli, že už toho v okolí mají moc. „Jsme rádi, že to tam nakonec není, protože v okolí už máme dost významných staveb, ať už je to elektrárna, složiště stabilizátorů z elektrárny, bioplynová stanice,“ popsal Jedlička.

Obyvatelé Borku se báli možné zvýšené kriminality, ale i hluku a nepořádku. „Odpočívka měla mít na každé straně asi 50 parkovacích stání, toalety, osvětlení a nějaké posilovací stroje a vzhledem k tomu, že by byla postavena vlastně na horizontu, tak veškerý hluk a světlo by šlo k nám,“ konstatovala starostka Borku Jana Bednářová.

„Svítilo by nám to přímo do obce a to hlavně v noci. Už bychom vůbec neměli klid,“ vyjádřila se obyvatelka Borku Jaroslava Zelinková.

Odpočívka by navíc zasáhla do místa, kde se scházejí srnky a už výstavba dálnice je vylekala. „Chtěli jsme zachovat alespoň trošku ráz přírody. Přesně na místě, kde měla být odpočívka, byla největší migrace srnek. Proto tam je biokoridor a podchod pro zvěř pod dálnicí. A zvěř se tam teď začala vracet,“ uvedla Bednářová.