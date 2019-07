Počty utonulých v České republice setrvale klesají. Zatímco loni přišlo tímto způsobem o život 185 lidí, na začátku tohoto desetiletí se cifry pravidelně dostávaly přes hranici dvou set. Před čtvrtstoletím byl počet dokonce dvojnásobný. Nejen tato zjištění vyplývají z dat Českého statistického úřadu a Vodní záchranné služby.

Při porovnávání dekád je sestupný trend jednoznačný, v posledních letech se však situace stabilizuje. Tento fakt dokládají i statistiky Pardubického kraje z let 2006 až 2017. V tomto období počet utonulých nikdy nepřekročil dvě desítky, naopak třikrát spadl na jednociferné číslo. Nejméně lidí přišlo ve vodě o život v letech 2007, kdy se utopilo osm lidí, devět poté přišlo o život v letech 2015 a 2016. Nejhorší byl z tohoto pohledu rok 2010, kdy utonulo sedmnáct osob.

Rizikem jsou větší plochy

Za sledovaných dvanáct let takto v Pardubickém kraji zahynulo celkem 142 lidí. Například v sousedním Královéhradeckém kraji jich bylo 164.

Pokud jde o nejčastější důvody utonutí, lokální zjištění jsou ve výrazné shodě s celorepublikovými daty. Lidé často skáčou do neznámé vody či přecení své síly. „Zmíněné příčiny platí také v našem kraji. Ale dominantní roli hraje alkohol,“ uvádí mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Aleš Malý.

Východní Čechy nabízejí spoustu vhodných míst ke koupání, ruku v ruce s atraktivitou však přichází i nebezpečí. „Všeobecně se rizikovými dají nazvat lokality s větší vodní plochou jako Seč nebo Mělice. Další skupinou jsou potápěčské lokality, kde můžeme jmenovat Leštinku, Borek u Skutče či Trhovou Kamenici,“ přibližuje Malý.

Tragická Leštinka

Jeho slova už letos bohužel potvrdila i praxe. Jedna z posledních takto tragických událostí je měsíc stará a váže se právě k lomu Leštinka nedaleko Skutče. Tam utonul potápěč, přivolaní záchranáři mu již nedokázali pomoci. Právě tato lokalita je vedena jako výcviková, a v takových bývá nešťastných nehod více.

Přestože některá místa a parné počasí s sebou přinášejí větší nebezpečí, existují všeobecně platné zásady a pokyny, jejichž dodržení potenciální rizika snižuje. „Rozhodně je třeba doplňovat tekutiny, mít pokrývku hlavy a v rámci možností se zdržovat ve stínu. Netrénovaní plavci by neměli přeceňovat své síly. Pokud jdou lidé do vody, měli by se otužovat postupně a neskákat do ní najednou,“ říká Malý.