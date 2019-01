Mladějov /OD SOUSEDŮ/ – Mají sice hodnověrné uniformy ruského vojska z první světové války, na bitevním poli umírají jen naoko, ale přece teď mají starosti o další „vojáky".

Rekonstrukce bitvy o Blosdorf zaujala publikum v Mladějově na Moravě nejvíc. Třičtvrtěhodinové dobývání nakonec jako vždy ovládla prusko-rakouská armáda. | Foto: Deník/ Bohuslav Stehno

Už proto, že brněnský klub pořádající rekonstrukce bitev z první světové války v Mladějově si nechává šít historické obleky na míru na Ukrajině.

„Máme s nimi dobrou spolupráci. Jsou to kluci z jakéhosi vojenského fanklubu a každý umí vyrobit od každého něco. Ty současné obleky nám vyrobili na Ukrajině s tím, že přišly akorát po začátku nového roku, takže jen těsně před vypuknutím konfliktu. Kdyby se výroba trochu opozdila, už by nám zřejmě nedorazily," říká člen brněnského vojenského klubu Lubomír Kyvíř. Brněnský klub spolupracuje s ruskou i ukrajinskou stranou, společně si vyměňují materiální i ústrojové pomůcky. Jenže nyní se na pomoc tamních kamarádů nemůže spoléhat. Obleky přišly za minutu dvanáct a teď už myslí jen na své známé, kterým nyní v boji nemohou pomoci. „Ve válečném stavu bývá pochopitelně obvyklé, že ti chlapi mají jiné starosti a radši bojují. Postupně nejspíš dostávají povolávací rozkazy. Ať už čtyřicetiletí tátové, nebo jednadvacetiletí kluci. Jsou to vlastenci, takže bojují za svou vlast. Pochopili bychom to, kdyby nakonec uniformy nedorazily," upřesňuje Lubomír Kyvíř. Vlněné vojenské stejnokroje připomínající bitvy z roku 1914 momentálně zajíždějí i ve třicetistupňových vedrech. Ale co kdyby zásilku veškeré výbavy potřebné k simulaci konfliktu u Blosdorfu nedostali? Žádný problém. „Máme ještě starší verze, které jsou spíše na léto. Jsou vyrobené z lehčího materiálu. Jenže ty nové jsou parádnější a mají hezčí efekt i při besedách s dětmi. Ale na druhou stranu, jak jsou husté, působí jako malé pařeniště a klimatizace do nich namontovat nelze. Dá se to vydržet. Dokonce v nich během akce i spíme," dodal Lubomír Kyvíř.