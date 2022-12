K 31. březnu 2023 by mělo dojít k ukončení výroby v Pardubickém pivovaru. Místním lidem se to nelíbí, město ale nevlastní žádný podíl.

Společnost Staropramen pracovala s několika scénáři řešení, jedním z nich byl i případný prodej pivovaru. Nakonec se představenstvo Pardubického pivovaru rozhodlo valné hromadě navrhnout přesunutí části výroby. Příprava vybraných druhů piva se od dubna nejspíše přesune do pivovaru Ostravar, který také spadá pod Staropramen.

„Poté, co valná hromada návrh schválí, představenstvo navrhne další směřování Pardubického pivovaru,“ uvedla Denisa Mylbachrová, manažerka komunikace a tisková mluvčí společnosti Pivovary Staropramen.

Covid i válka

S řadou problémů se Pardubický pivovar potýkal už od roku 2020. Podle vyjádření pivovaru vše odstartovala pandemie koronaviru spojená s poklesem odbytu. Letos přibyly komplikace v souvislosti s válkou na Ukrajině, došlo k výraznému růstu cen, od surovin přes obaly až po energie.

Otazník visí i nad areálem pivovaru, který je spojen s řadou již tradičních kulturních akcí. Pivovarská restaurace a prodejna v areálu zatím zůstává v provozu beze změny.

„V důsledku nepříznivých událostí posledních let došlo k výraznému propadu prodejů nejen na tuzemském, ale i zahraničních trzích. Značná část exportu pardubických značek totiž směřovala do Ruska,“ popsala Mylbachrová. Valná hromada bude zasedat na konci prosince. Do té doby vedení Staropramenu žádné další podrobnosti nechce nesdělit.

Že Pardubice mají být bez pivovaru, se místním lidem nelíbí. „V posledních letech se u nás vaří nová vynikající piva a to nejkrásnější, starobylý Porter, je známé jako jedinečné i ve světě. Nechce se nám věřit, že by naše město nebo místní firmy nechaly tento skvost, který všem našim návštěvám tak chutnal, zlikvidovat,“ řekl Ivan Tesař z Pardubic.

„Pod záštitou Staropramenu se kvalita pardubického piva dost zhoršila, ale jsem Pardubák tělem i duší, sebrat nám i to, co nás reprezentuje, je strašné,“ dodal Pardubák Vladimír.

Nesouhlasí ani město

Vedení města se o ukončení výroby údajně dozvědělo až od novinářů. „Vyjadřujeme hrubý nesouhlas se záměrem společnosti Pivovary Staropramen úplně zastavit výrobu v Pardubickém pivovaru. Stejně tak jsme rozčarováni způsobem, jakým jsme se o tomto záměru dozvěděli,“ sdělil primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Pardubický pivovar slaví. Pivo se v něm vaří už sto padesát let

Město ale v pivovaru nevlastní žádný podíl. „Uděláme maximum pro to, abychom zachránili alespoň značku, ke které se třeba jednou někdo přihlásí. Iniciujeme jednání s majoritním akcionářem Pardubického pivovaru, jehož cílem by mělo být zachování pivovarnictví v Pardubicích,“ dodal Nadrchal s tím, že pivovar a jeho pivo patří k pardubickému regionu stejně jako Pernštejnové, perník nebo koně.

