Pardubický kraj - Na co bude v těchto dnech poutána v regionu největší pozornost?

Sbírka v Bejbišti pomůže rodinám

Chrudim - V kavárně pro děti a dospělé Bejbiště pokračuje sbírka na pomoc rodinám s dětmi v nouzi ve spolupráci s chrudimskou společností Sopre CR. Čisté, použitelné oblečení pro děti ve věku do 8 let, ale i bezpečné hračky stačí donést do Bejbiště a předat obsluze. Sbírka bude trvat až do odvolání. Hernu a kavárnu naleznete v chrudimské Poděbradově ulici.

Zastupitelé proberou 24 bodů

Pardubice - Ve čtvrtek se koná ve společenském sále radnice zasedání pardubických zastupitelů. Na programu mají 24 bodů. Vyjádří se například k rekonstrukci Kostelní ulice, k plánovanému odbahnění Matičního jezera či k rozšíření základní a mateřské školy ve Svítkově. Jednání začíná v 16 hodin a je možné ho sledovat i on-line na www.pardubice.eu.

Maškary ovládnou svitavské náměstí

Svitavy - Veselé masky a vepřové speciality. To jsou hlavní taháky svitavského masopustu, který započne v sobotu 24. února ve 13 hodin na náměstí Míru. Masopustní průvod z Vortové na Hlinecku s muzikou vyjde od fontány na spodní části náměstí v 14 hodin, před starou radnicí požádá starostu města o povolení k obchůzce a bude pokračovat k morovému sloupu.