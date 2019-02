Chrudim - Technické služby Chrudim chystají na sobotu 9. června „Den otevřených dveří“ v útulku v Sečské ulici. V pódiové části programu dojde na vystoupení zpěvačky Markéty „Maky“ Zdeňkové, představení taneční skupiny Jump Style, ukázky mechanizace Technických služeb či na šermířské vystoupení skupiny Familiaris Domini Regis. Příchozí potěší i hudba v podání kapely Wječná žízeň. Chybět nebude bohatý doprovodný program zahrnující například prohlídku útulku s jeho zvířecími svěřenci nebo četné hry, dílny a soutěže. Program potrvá od 11 do 17 hodin.

Pardubice - Regionální část mezinárodního festivalu současného tance a divadla Tanec Praha přijede tento týden do Pardubic. Ve čtvrtek večer v Divadle 29 diváci uvidí soubor DOT504 s inscenací v angličtině Family Journey. Z české produkce festival přiváží do Pardubic například představení One Step Before the Fall, které je dokonalou souhrou zpěvačky Lenky Dusilové s tanečnicí a choreografkou Markétou Vacovskou. Inscenaci uvede v pátek od 20 hodin Divadlo 29. VEN.ku TANCI se jmenuje netradiční představení, které bude k vidění v sobotu od 20 hodin na Cihelně.

Velká cena se jede už dvacet let

Litomyšl - Máte rádi koně a závody na nich? Pak si rozhodně nenechte ujít akci v Hřebčíně Suchá. Od čtvrtku 7. června až do neděle 10. června se tady uskuteční tradiční Velká cena Litomyšle v parkurovém skákání. Závody vyvrcholí pátým kolem Českého skokového poháru 2018 - Velkou cenou města Litomyšle 2018, která bude zahájena v neděli ve 14.30 hodin. Bohatá sportovní podívaná bude zpestřena i o doprovodný program a soutěže pro diváky. Začátky parkurových soutěží budou vždy v devět hodin. Velká cena Litomyšle má v letošním roce svůj jubilejní 20. ročník.