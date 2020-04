Jako opravdové hodiny ve škole vypadá vyučování Gymnázia v Poličce. Studenti sedí doma, ale virtuálně se scházejí každý den dopoledne v internetové učebně. „Udělali jsme redukovaný rozvrh, žáci mají čtyři hodiny dopoledne. Pracují v Microsoft Teams, kam se připojují učitelé a studenti. Většinou probíhá výuka formou videokonference. Musím říci, že studenti drží řád a rodiče ví, že je dítě do 8 do 12 hodin ve škole. Děti nemají tendenci se výuce vyhýbat, jsou poctivé. Pochopily, že nejsou prázdniny,“ uvedl ředitel Gymnázia v Poličce Josef Dvořák.

V hlavní roli internet

Internet využívají k výuce i na základní škole v Litomyšli. „Zaměřili jsme se na hlavní předměty, aby to bylo pro děti a rodiče bez problémů zvládnutelné. Mladší žáci využívají hodně Školu v pyžamu, starší učíme přes aplikaci Microsoft Teams, ale výuka probíhá i přes Skype, Messenger nebo WhatsApp. Vypracované úkoly děti zasílají, my je doma opravujeme a dáváme zpětnou vazbu. Většinou neklasifikujeme, jen slovně hodnotíme,“ řekla ředitelka Základní školy U Školek v Litomyšli Miroslava Jirečková.

Zejména u mladších školáků „visí“ výuka na rodičích. „Úkolů je docela dost. Máme dva syny na prvním stupni a škole dáme každé odpoledne po práci zhruba tři hodiny. Snadné to není, ale úkoly z výtvarné výchovy opravdu nechápu,“ nechala se slyšet Marie Fialová z Orlickoústecka. Učitelé to vidí jako příležitost změnit pohled na jejich povolání. „Konečně si snad společnost uvědomí, jak obtížná a náročná je práce učitele. Rodiče jsou nešťastní a naříkají nad množstvím úkolů, které mají s dětmi dělat. Zjišťují, jak to třeba i dětem nejde, a to mají jen jedno své dítě,“ sdělil dlouholetý učitel Vlastimil Kučera z Rabštejnské Lhoty.

Kulinářské umění

Doma v kuchyni u sporáku „studují“ žáci z odborné školy v Poličce. Využívají zdarma internetový projekt Kulinářské umění, kde jsou testy i ukázková videa. „Kuchaři a cukráři si mohou spoustu věcí vyzkoušet doma. Nabádáme je, aby vařili rodičůma sourozencům,“ uvedl Lubor Havlík, vedoucí odborného výcviku na odborné škole v Poličce. Maturity na této škole letos neřeší. „Před čtyřmi lety jsme neotevřeli maturitní ročníky, to je pro nás štěstí a ubyla nám spousta starostí. Závěrečné zkoušky budou, žáci dostali zadání samostatné odborné práce,“ dodal Havlík.

Politici míní, že by se děti mohly do škol za jistých podmínek vrátit v květnu. Učitelé si to ale neumí představit. „Nevím, jak bude fungovat škola po návratu žáků v rouškách a při dodržování rozestupů. I se zajištěním dezinfekčních prostředků by mohl nastat problém. Teploměry snad budou,“ řekl ředitel svitavského gymnázia Milan Báča.

Udržet ve třídách a na chodbách alespoň metrové odstupy dětí je podle většiny učitelů nereálné. „Vůbec si neumím představit, že by někdo stál u vchodu a všem 300 žákům a 50 zaměstnancům měřil teplotu. Preferovala bych zahájení výuky, až to bude bezpečné i bez opatření,“ uvedla Jirečková.