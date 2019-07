Lom v Chrtníkách nepřestává udivovat paleontology a geology. Zdejší zkameněliny nemají v České republice obdoby.

Co v létě nejvíc chybí lidem v České republice? Moře. Kdyby se však dalo cestovat časem, i toto slané místo radovánek by se v české kotlině našlo. Před zhruba sto miliony let se rozpínalo takřka na celém území Pardubického kraje. A pozůstatky mořského života jsou dodnes patrny v lomu Chrtníky nedaleko Přelouče.