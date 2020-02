S týráním zvířat se roztrhl pytel. Ještě nikdy neřešili policisté takový počet trestných činů týrání zvířat jako vloni.

Ale pozor. Čísla jsou mocná čarodějka. Spíše než že by se z Čechů stávali tyrani, zdá se pravděpodobnější, že je veřejnost a potažmo legislativa na chování ke zvířatům citlivější než dříve. Ostatně, jen necelá třetina udání na týrání zvířat se podle údajů veterinářů zakládá na pravdě. Ochrana zvířat, často založená ne na zoologických znalostech, nýbrž na dojmologii, je v 21. století prostě v kurzu.

Ti nejlaskavější chovatelé? Cirkusáci

Přehršel nově vznikajících spolků na „ochranu zvířat“ například vytrvale žádá zákaz chovu zvířat v cirkusech. Navzdory argumentům veterinářů, že neznají pečlivější a laskavější chovatele.

V Chrudimi zase po zdejší Salvátorské pouti přišel vystudovaný strojař, vegan a příznivec klimatických stávek Tomáš Bažant s peticí za zákaz atrakce, při níž poníci chodí v kruhu a vozí děti. Jeho argumenty byly citového rázu bez jediného hippologicky podloženého argumentu. Veterinární kontroly v této atrakci v minulých letech nikdy nenašly problém.

„Pro zdravotní stav poníků je to lepší, než kdyby jen někde nehybně stáli… To už bychom mohli označit za týrání lidí to, že musí každý den chodit na osmihodinové směny do práce,“ poznamenal veterinář Ivan Jeník, známý „koňák“ ze Slatiňan na Chrudimsku.

Kapitolou samou o sobě je nynější kampaň aktivistů proti klecovým chovům slepic. Protože právě teď o jejich zákazu jedná sněmovna, pustili na konci ledna do světa s úspěchem srdceryvné video z jednoho z klecových chovů ve Svinčanech na Pardubicku.