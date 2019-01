Trolejbusové trati prodlouží o pět kilometrů

Pardubice - O pět kilometrů prodlouží Dopravní podnik města Pardubic trolejbusové tratě. Do konce letošního roku by mělo být hotové prodloužení trolejbusové trati ze zastávky Polabiny-Sluneční přes Trnovou do Ohrazenice v trase stávající autobusové linky číslo 6 a také prodloužení trolejbusové trati v Pardubičkách ze stávající točny u záchranné služby na zastávku Zámeček.

Dopravní podnik na to získá dotace z Evropské unie v celkové výši 51 milionů korun. Zároveň pracuje na přípravě nové trolejbusová trati mezi vozovnou na Dukle a novým terminálem u hlavního nádraží, která povede po novém nadjezdu s vyhrazeným pruhem pro městskou hromadnou dopravu.



„V roce 2018 by měly být dokončené také další projekty pardubického dopravního podniku, které úspěšně prošly hodnocením příslušných pracovních skupin. Jedná se o modernizaci odbavovacího systému pro cestující se zavedením možnosti platby bankovní kartou a pořízení čtyř speciálních parciálních trolejbusů s možností plnohodnotného linkového provozu mimo trolejové vedení při napájení z akumulátoru trakční energie,“ uvedl Miroslav Janovský z odboru rozvoje a strategie pardubického magistrátu.

