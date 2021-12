Radost, ale i permanentní stres, tak hodnotí svou práci učitelky a vychovatelky, které redakce Deníku oslovila. Už to bude deset let, co v Havířově schizofrenička zaútočila na děti v havířovské základní škole. Od té doby se všude, i na nejmenších vesnicích, zpřísnila bezpečnostní opatření. Letos také veřejnost vyděsil neznámý anonym, který vyhrožoval útokem na nekonkrétní školku. Policie pak dohlížela na mateřinky v mnoha městech i vesnicích.

Podobná událost se stala před třemi lety v Pardubicích:

Čtyřleté dítě odešlo bez povšimnutí ze školky

"Máme videozvonek, dveře jsou permanentně zavřené, rodiče používají čipy. Zahrádka je malá a když jsou děti venku, branka je zavřená," uvedla Jindřiška Kaplanová, ředitelka Mateřské a Základní školy v Morašicích na Chrudimsku.

Ředitelka Mateřské školy v Řestokách Dagmar Krčilová s pětatřicetiletou praxí otevřeně přiznává, že za tu dobu jí "utekly" tři děti. "Děti tehdy stále vylézaly na branku a vznikl tam otvor. Jedna holčička roztáhla oka u pletiva a protáhla se. Je nepochopitelné, jak to tak malou dírkou dokázala. Naštěstí jsme ji s kolegyněmi spatřily ve chvíli, kdy cupitala po chodníku," zavzpomínala dnes již s úsměvem ředitelka.

Sebemodernější alarmy nebo dokonce ostnaté dráty podle ní nápaditým dětem v opuštění areálu školky nezabrání. "Ony se stále učí, čehož musíme využít a mluvit o tom, kde jsou hranice - co se smí a nesmí. Ty naše už vědí, že si bezpečné prostředí vytváříme sami a když něco nastane, starší se postarají o mladší a je nutné přivolat pomoc. Různé situace si nacvičujeme," dodala Krčilová.

Děti občas překonají zabezpečení školek

O prevenci a osvětu mezi předškoláky a školáky se starají i policisté. "S dětmi hovoříme o tom, jak by se měly chovat při setkání s cizím člověkem a o dalších záležitostech týkajících se jejich bezpečnosti," potvrdil Jiří Tesař z krajského policejního ředitelství v Pardubicích.

Dnes již bývalá učitelka Jana se svým povoláním sekla definitivně. "Opravdu už jsem ztrácela v obavách o děti nervy. Vše vyvrcholilo tím, když si u nás jeden chlapeček na průlezce zranil ruku. To už jsem věděla, že musím skončit," řekla Jana, která po letech studií na pedagogické škole a dlouholeté praxi ve školství pracuje v administrativě.

Ale nejde jen o školky, ostražití musejí být i pořadatelé letních táborů. Letos v létě se nespokojený desetiletý chlapec z Lanškrounska rozhodl utéct domů. Jakmile to vedoucí zjistili, okamžitě jej začali hledat v nejbližším okolí a následně volali policii. Ta nasadila hlídky včetně psovodů a začala organizovat pátrací akci. K té naštěstí nakonec nemuselo dojít. Jedna z policejních hlídek si totiž všimla osamělého chlapce na cyklostezce. Pochodoval správným směrem domů.

„To ale není pochvala. Správně se určitě nezachoval. Nejen vedoucím tábora, ale i rodičům připravil krušné chvilky plné obav a strachu, což si uvědomil ihned, jak pochopil vážnost situace při přítomnosti policistů,“ nastínila mluvčí policistů Eva Maturová.

Šok pro rodiče. Tříletý chlapec odešel sám ze školky domů, případ šetří inspekce

Dětské nápady jsou mnohdy nepředvídatelné. Ale někdy jde o náhodu, kterou nelze ovlivnit. Před necelými čtyřmi týdny se v Pardubicích procházelo čtyřleté dítě samo po ulici před šestou ranní. Šlo o chlapce mongolského původu. Přivolaným strážníkům městské policie ukazoval na dveře bytového domu, vedl je do poschodí, kde ukázal na dveře. Byly otevřené a byt za nimi prázdný.

"Zvláštní situaci navíc podtrhl příchod páru stejné národnosti, kteří v bytě našli hlídku s dítětem. Příchozí se sami spojili s překladatelkou a ta hlídce řekla, že jde o dědu s babičkou a přicházejí z noční směny. Tam se ale zdrželi a mezitím matka a otec chlapce zase odešli na denní směnu. Děcko zůstalo doma chvilku samo, a tak vyběhlo ven hledat rodiče a přitom se mu zabouchly dveře bytového domu. Situace se tak vysvětlila," informoval mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.