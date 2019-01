Moravskotřebovsko - Není běžné, aby policisté během jednoho dne řešili podobné přestupky a navíc v jednom regionu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Vraný

V neděli však na silnicích potkali řidiče, které lze jen těžko označit slušnými termíny. Jejich chování bylo za hranou zákona a navíc jejich počínání mohlo skončit nejednou tragédií.

OPILÍ MANŽELÉ

V obci Dlouhá Loučka si policejní hlídka všimla podezřelého automobilu s tříčlennou posádkou, která vezla v kufru kolo. Při snaze o zastavení vozidla řidič přidal na plyn a pokusil se policistům ujet. Po chvíli však vozidlo zastavilo. Na straně řidiče vystoupila žena, která se snažila odejít. Žádost o vydání dokladů dopadla zcela nečekaně.

„Při kontrole vyšlo najevo, že se jedná o nepoučitelnou šestatřicetiletou řidičku, která byla několikrát potrestána za řízení pod vlivem alkoholu. Dechová zkouška u řidičky navíc ukázala hodnotu 3,26 promile,“ sdělil policejní mluvčí Ondřej Zeman.

Kontrolu ženy navíc ztěžoval pětačtyřicetiletý manžel, který vulgárně napadal policisty a navíc jim naznačoval fyzický útok. Jeho zjevná podnapilost byla prokázána i dechovou zkouškou, která skončila výsledkem 2,62 promile.

„Protiprávního chování nezanechal ani po opakovaných výzvách, proto byl zpacifikován donucovacími prostředky,“ dodal policejní mluvčí. Opilý pár putoval na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.

Opakovaně trestané ženě hrozí až dva roky vězení. Jejího manžela čeká vysvětlování před příslušným správním orgánem. Třetí člen posádky, osmašedesátiletý muž, po kontrole odkráčel i se svým kolem.

Policisté museli použít donucovací prostředky v neděli ještě ve dvou případech. Řidiči pod vlivem alkoholu se chtěli prát. Šanci ale měli mizivou.

OPILEC VEZL DÍTĚ

Hazard se životem svého potomka předvedl řidič, který byl zadržen policisty na benzínové pumpě. Tam si podnapilý muž kupoval na další cestu lahvové pivo. Dechová zkouška po zadržení policisty u něj odhalila 2,74 promile alkoholu. O něco lépe na tom byla jeho přítelkyně. Ta nadýchala 2,27 promile. Problém pro oba ovšem bylo i to, že v autě s nimi cestovalo teprve dvouleté dítě.

VYSOKÁ POKUTA

Třetím výtečníkem byl řidič motorky, který ignoroval výzvu k zastavení a hlídce se snažil ujet. Při odbočování však nezvládl svůj stroj a havaroval. Následně se pokusil uprchnout, ale to mu policisté nedovolili. Dechovou zkoušku na alkohol motocyklista odmítl. To je sice možné, ale má to svou stinnou stránku. Muže čeká pokuta v řádech desítek tisíc korun.