Pardubice, Orlickoústecko – Nedělní příjezd kolony amerických vojáků vracejících se ze společného cvičení členských zemí Severoatlantické aliance přilákal do Pardubic tisíce lidí.

Řada z nich se vypravila vítat americké vojáky před nebo přímo do areálu pardubického letiště, kde konvoj nocoval. Na místo, kde američtí vojáci nocovali, dorazila i řada lidí z Orlickoústecka, například Oldřich Jiskra z Vysokého Mýta. Na oboustranném transparentu měl anglicky nápis „Vítejte, chlapci" a na jeho druhé straně pak česky: „To koukáte, bolševici, kdo nám jede po ulici". „Tento nápis jsme našli na facebooku. Přijeli jsme americkou kolonu podpořit proto, že víme, do jakého prostoru patříme. Do západního. Chtěli jsme, aby bylo i do Ruska vidět, že v Česku Putinových příznivců není moc," prozradil Oldřich Jiskra.

Prohlídka a možnost pozdravit se s americkými vojáky předčila účastí očekávání organizátorů. Navzdory dešti se do areálu 14. pluku logistické podpory nahrnuly tisíce lidí. Američtí vojáci šli doslova z ruky do ruky, transportéry zmizely obsypány dětmi. Návštěva byla srovnatelná snad jen s Aviatickou poutí. Každý se chtěl vyfotit, někteří přišli i s dárky – mezi nimi dominovalo pivo. Atmosféru, která na letišti panovala, zachytil na snímcích Bohumil Bečička z Chocně.