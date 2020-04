Jak koronavirus zasáhl závodiště v Pardubicích?

Koronavirová situace se Pardubického závodiště samozřejmě dotkla stejně jako jiných podniků či sportovních organizací. Byli jsme nuceni zrušit všechny jarní akce včetně závodů jezdecké Jarní všestrannosti, které otevírají jezdeckou sportovní sezonu v České republice. Museli jsme omezit i každodenní provoz na závodišti a uzavřít jej pro veřejnost.

Pokračují na závodišti přípravy na novou dostihovou sezonu, nebo jsou pozastaveny?

Veškeré práce a přípravy na dostihovou sezonu se na Pardubickém závodišti nezastavily. Na dráze a v zázemí postupujeme dle nastaveného harmonogramu tak, abychom byli připraveni zahájit sezonu. Upravují se travnaté plochy, opravují překážky, provádíme drobné údržbářské práce na tribunách jako v minulých letech. Někteří pracovníciv administrativě pracují s ohledem na aktuální situaci v režimu home office.

Na letošní sezonu je naplánováno 12 dostihových dní. Uskuteční se všechny?

Zcela upřímně nevím. Momentálně je pro nás nejdůležitější znát termín možného zahájení a podoby dostihové sezony v České republice. V kalendáři jsme si rezervovali dostatek možných náhradních termínů a se zástupci Jockey Clubu ČR diskutujeme a koordinujeme možné scénáře.

Uvažujete o dostizích bez diváků?

Je to jedna z variant. Nicméně bychom rádi zahájili a odběhli všechny dostihové dny s diváky, třeba i v náhradních termínech. Účast diváků vytváří neodmyslitelnou atmosféru dostihového dne a je rovněž významným ekonomickým prvkem. Sice si dokážu představit možnost pořádat dostihový den za zavřenými dveřmi, ale dlouhodobě je to neudržitelné.

Vrcholem sezony je Velká pardubická, již každý rok navštíví okolo 30 tisíc lidí. Jaké máte nyní vyhlídky?

Velká pardubická je vrcholem dostihové sezony nejen v Pardubicích, ale i v České republice. Tradičně se koná druhou říjnovou neděli, což by mohlo být ve stávající situaci výhodou. Letos nás navíc čeká jubilejní 130. ročník. Vše bude záviset na vývoji situace a také na schopnosti odběhnout plánované kvalifikace v průběhu sezony. Zahraniční účast bude s největší pravděpodobností pro tento rok vyloučená.

Velká Pardubická se nekonala jen během světových válek nebo v roce 1968. Je možné, že se k nim přidá i rok 2020?

I s touto variantou musíme minimálně teoreticky počítat. Situace v České republice a ve světě je velmi vážná a může nastat okamžik, kdy budeme řešit důležitější záležitosti, než jsou kratochvíle a volnočasové aktivity společnosti.

Závodiště již na začátku března spustilo online prodej vstupenek. Je o ně mezi fanoušky dostihů zájem jako v předchozích letech, nebo vyčkávají?

Prodej vstupenek běží už od jara a pro někoho možná i překvapivě se nezastavil ani při vyhlášení nouzového stavu a dalších opatření. Je to pro nás samozřejmě velmi dobrá zpráva. Lidé jsou optimističtí a stejně jako my věří, že se vše vrátí do „starých pořádků“ a legendární dostih se v říjnu uskuteční.

Závodiště je zázemím i pro kulturní a jiné sportovní akce. Byly nějaké již zrušeny?

Mimo našich sportovních akcí a veřejných jezdeckých tréninků se rušení týká i dalších akcí pořádaných na Pardubickém závodišti. Jejich pořadatelé u nás již poptávají náhradní termíny v podzimních měsících. S největší pravděpodobností se letos nebudou konat letní festivaly.

Jak se v době koronavirové daří závodišti ekonomicky?

Je to samozřejmě složitější než v jiných letech. Naši největší partneři nám sice přislíbili, že s námi budou i nadále pokračovat, s podpisem smlouvy ale mnozí logicky vyčkávají. To vše vytváří velice nestabilní ekonomické prostředí pro možnost vytvoření zdravého finančního plánu. Věříme v podporu ze strany města a kraje a uděláme vše pro udržení všech stávajících partnerů, jejichž podpory si v této době velice vážím.

Ztratilo závodiště nějakého partnera, nebo naopak nějakého získalo?

Zatím nemáme žádnou zprávu o ukončení partnerství, ale obávám se, že nás v budoucnu tyto zprávy neminou. I přes toto těžké období jsme v březnu podepsali důležitou smlouvu s holdingem BICZ, který se stal hlavním a významným partnerem letošní sezony.

Jak prožíváte tuto dobu vy osobně?

Prožívám to na několika úrovních. Jako ředitel Dostihového spolku řeším provoz a financování společnosti, dennodenně jednám s partnery, zástupci Jockey Clubu ČR a dalšími subjekty o zajištění sezony s co možná nejmenším dopadem na dostihový provoz. Obdobné záležitosti řeším i v rodinném podnikání. Doma děláme školu, každodenní povinnosti a vždy zbyde čas i na trochu zábavy.

Na co se nejvíce těšíte, až epidemie pomine?

Jako každý se těším na návrat do běžného života bez roušky a jiných omezení. Přeji si, aby si každý z nás vzal ponaučení z této nelehké doby a vážil si života se všemi dostupnými vymoženostmi, kterých se nám v posledních letech dostávalo a pokládali jsme je za samozřejmé. A přitom ne všude jsou standardem. Těším se na setkání na Pardubickém závodišti.

Pardubické závodiště ulovilo silného partnera

Rok 2020 bude rokem holdingu BICZ. Právě tento subjekt se rozhodl podat pomocnou ruku letošní dostihové sezoně. Přesněji řečeno podpoří Dostihový spolek Pardubice. Holding BICZ se stal hlavním partnerem období, kdy se poběží jubilejní 130. Velká pardubická. A to v době, kdy pandemie koronaviru globálně zatřese s ekonomikou.

Jednání obou zúčastněných stran o spolupráci trvala téměř rok. Přestože musel být plánovaný start letošního seriálu dostihů kvůli koronaviru odložen, jsou pořadatelé optimističtí.

„V BICZ jsme získali silného partnera, jehož podpora nám pomůže zorganizovat kompletní dostihový seriál. Velmi si v této nelehké době rozhodnutí a postoje holdingu vážím. Jsme připraveni udělat maximum pro to, aby se odběhala celá sezona včetně veškerých mítinků, které máme naplánované až k Velké pardubické,“ říká Jaroslav Müller, ředitel Dostihového spolku Pardubice.

Holding BICZ je na pardubickém závodišti sponzorským nováčkem. Za to na poli výnosových nemovitostí úspěšně podniká již řadu let.

„Partnerství s Dostihovým spolkem Pardubice je pro nás prestižní záležitostí. Vnímáme hluboký smysl podpory celého dostihového sportu, protože jde nejen o sportovní disciplínu a výjimečnou společenskou událost, ale také o cennou tradici, jež je součástí evropských kulturních hodnot,“ komentuje počínající spolupráci Milan Filo, předseda představenstva BICZ.

Uvedl také, že se jeho holding navíc stane titulárním partnerem Poháru BICZ holding, který se poběží každý dostihový den, a rovněž speciálního Poháru pro dostihové jezdce.