Zavřené školy komplikují situaci všem rodičům, tedy i zdravotníkům, kteří mají malé děti. Vedení nemocnic v Pardubickém kraji nevylučuje, že kvůli uzavření škol budou hlavně sestry chybět.

„V minulém týdnu jsme utlumili plánovanou operativu a děláme všechno, abychom připravili dostatek kapacit pro další nárůst pacientů. Klíčový je pro nás především zdravotnický personál. Provozu nemocnic se tak významně dotkne především uzavření škol. Část povinností by mohli převzít studenti zdravotnických a lékařských fakult, přesto můžou chybět především kvalifikované zdravotní sestry se specializací na intenzivní péči,“ sdělila Kateřina Semrádová, mluvčí Nemocnice Pardubického kraje.

Pracují i v karanténě

Aktuálně na jednotlivých odděleních chybějí jen jednotky zdravotníků. Větší výpadek jako před 14 dny na chrudimské neurologii se zatím nikde neopakuje.

„Řada zaměstnanců pokračuje po dohodě s krajskými hygieniky ve své práci i v karanténě, protože jsou pro provoz svých oddělení nezbytní. Podmínky, za kterých mohou dále pracovat, jsou velmi striktní. Jednou z nich je například zachování odstupu od ostatního personálu,“ dodala Semrádová.

Právě pro děti zdravotních sester, lékařů nebo pracovníků v sociálních službách jsou nyní otevřené některé školy v regionu. Nejde však o plnohodnotnou výuku, ale spíše o hlídání. „Už teď víme, že řada zdravotníků nastoupí na takzvané OČR. Pardubický kraj sice vyčlenil školy, zájem o jejich využití je však zatím spíše nižší. V Pardubicích, kde je k dispozici jedna škola, evidujeme zájem o umístění 17 dětí,“ dodala Semrádová.

„Tu službu nevyužijeme. Dcera je v první třídě, ale na hlídání by teď musela jezdit do úplně jiné školy do města. Cizí prostředí, děti, co nezná. Vyřešíme to s pomocí babiček a doma se nějak prostřídáme,“ popsala zdravotní sestra Eva Navrátilová z vesnice na Chrudimsku.

Jiné sestry a lékaři už včera nabídku kraje na umístění dětí do vybraných škol využili. Například v Litomyšli se každá škola postará o „své“ žáky. „Děti zůstanou v prostředí, na které jsou zvyklé, a s pedagogy, které znají. Provozní doba škol je od 6.15 do 16.30 hodin,“ uvedl mluvčí města Michele Vojáček.

Pomohou i s úkoly

Na Základní škole U Školek v Litomyšli se včera sešlo šest žáků od první do páté třídy, od pondělí by jich mělo být osm. Ve třídě je s nimi vychovatelka a asistentka. „On-line výuku jet nemohou, protože každý je z jiné třídy, takže si plní zadané úkoly. Slíbili jsme rodičům, že s dětmi uděláme vše, co mají zadané, aby nepřišli domů po dvanáctce v práci a nemuseli řešit věci do školy,“ vysvětlila ředitelka školy Miroslava Jirečková. Kapacita je volná, kdo se přihlásí, toho škola vezme. Místo je i pro děti z okolních obcí.

Ve Svitavách je pro děti zdravotníků, hasičů a dalších vybraných profesí určená ZŠ Sokolovská. Včera tam nastoupily čtyři děti, dnes se jich má sejít deset. „Jedná se o děti rodičů, kteří pracují ve Svitavské nemocnici. Jsme připraveni pokrýt jakoukoliv potřebu. V jedné třídě může být třicet dětí, klidně otevřeme ty třídy dvě nebo tři. Zrovna dnes máme i prvňáčka z Bystrého, protože jeho rodiče pracují ve Svitavách v nemocnici,“ řekl starosta David Šimek. Škola je otevřená od 6.30 do 16 hodin, jak nemocnice potřebuje.