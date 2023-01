Tady je Pavlovo. Dolní Morava v prvním kole prezidentských voleb hlasovala jasně

Přes Lavičné jezdí v létě cyklisté a turisté, v zimě je tu ale klid. Všední den odpoledne a na návsi člověk potká dva lidi. Aut a zemědělské techniky tu ale projíždí dost. I když ve vesnici vyhrál první kolo prezidentských voleb Andrej Babiš, na obecní vývěsce u hospody paradoxně visí plakát Petra Pavla. Pozvánka na přednášku o Nepálu překrývá obličej neúspěšného kandidáta Pavla Fischera.

Propastný rozdíl

Andrej Babiš dostal v Lavičném přes 71 procent hlasů a Petr Pavel jen necelých 14 procent. Rozdíl je propastný a největší v kraji. „Proč by nevyhrál, když s tím lidi souhlasí. Nemůžu na Babiše naříkat, nebyl špatný ani ve vládě. Už tady žiju padesát let, ale teď ty autobusy jsou katastrofa, jednou jedou, podruhý ne. Bez auta se lidi do práce nedostanou,“ říká starší žena, která jde po Lavičném s jídlonosičem.

Možná právě tady ve vesnici na konci svitavského okresu a Pardubického kraje lidé věří, že by se jim mohly zlepšit životní podmínky. Podle jízdního řádu se ve všední dny z Lavičného dostanou do Svitav, Poličky, do Brna i Hradce Králové. O víkendu ale do vesnice nezajíždí žádný autobus. Lidé jsou tak odkázaní na auta.

Hospoda tady je, ale obecní prodejna má otevřeno jen dopoledne od sedmi hodin do půl jedenácté, v sobotu do půl desáté. Do školy místní děti jezdí do nedaleké Vítějevsi. „Je to každého věc, koho volí. Tady žije hodně starších lidí, Babiš nám přidal na důchod, tak jsme se měli dobře. Myslí na lidi, za generála to mít nebudeme,“ podotýká žena u jednoho domu.

V Lavičném na poloviční cestě mezi Poličkou a Letovicemi žije okolo 120 obyvatel, hodně z nich je už v důchodovém věku. Obec přijala v minulém roce i pět uprchlíků před válkou na Ukrajině.

„Jsou tady hlavně starší lidé, možná je to tím, že vyhrál u nás Babiš. Je to hůř dostupný region, tak možná proto. Kdybych neměla auto, tak nevím, jak bych fungovala,“ míní maminka Milena, která je na procházce s kočárkem.

Jak dopadne druhé kolo prezidentských voleb v Lavičném, bude jasné za týden. Ale už nyní je zřejmé, že desítky hlasů dostane zase Andrej Babiš.

První písemná zmínka o Lavičném je z roku 1293. Souběžně s názvem Lavičné je uváděn i název Nová Bělá. Název Lavičné je pravděpodobně odvozen od velkého počtu lávek přes potok. Lavičné patřilo od nejstarších dob k panství Svojanov. V roce 1930 žilo v obci 271 obyvatel z nichž se 253 hlásilo k německé národnosti. Po Mnichovském diktátu v roce 1938 bylo Lavičné 10. října obsazeno německou armádou a poté připojeno k tzv. Říšské župě Sudety. V roce 1945 se Lavičné opět stalo součástí obnoveného okresu Polička a bylo odsunuto 138 Němců.