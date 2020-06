Některé děti na tábor dokonce vůbec neodjedou, jelikož organizátoři nebudou moci splnit veškerá nařízení daná Ministerstvem zdravotnictví a tábory zrušili. „Po 34 letech je to poprvé, co na tábor nejedeme. Nařízení ministerstva bychom nedokázali splnit,“ povzdychla si organizátorka Anna Ptáčková z dětského táboru Jiskra, který se koná na Seči.

Problém je především v tom, že jednotlivé táborové oddíly musí být neustále oddělené, aby se minimalizovalo riziko přenosu nákazy mezi všemi dětmi. Podle sedmistránkového dokumentu, který dalo ministerstvo organizátorům, by měli vedoucí vyloučit pořádání celotáborových akcí, případně zajistit bezpečné rozestupy. Některým organizátorům to prostory ale nedovolí. „Máme jednu velkou společenskou místnost a jídelnu. Pokud by pršelo, nemohli bychom to udělat jinak, než že by děti byly zavřené na pokojích. Z toho by ale byly jen otrávené,“ popsala Ptáčková důvod, proč museli tábor pro více než 90 dětí z Chrudimska zrušit. Rodičům v současné době vracejí za pobyt peníze.

Střídání v jídelně

Jiní vedoucí jsou ochotní se s opatřeními poprat, ale přiznávají, že přípravy jsou velmi náročné, a doufají, že do prázdnin se opatření alespoň trochu zmírní. „Nejvíce jsme řešili stravování. Děti nesmí jíst všechny najednou, ale než se vystřídají, zabere to spoustu času. Přemýšlíme, že postavíme před jídelnu ještě vojenský stan, kde se budou moci také najíst,“ vysvětlil Petr Blažek, vedoucí letního táboru Bzuk.

Změny museli provést také v programu, z něhož vyloučili aktivity, při nichž se oddíly potkávaly. „Byli jsme zvyklí, že se děti při různých hrách propojovaly mezi sebou. To nyní nepůjde,“ dodal Blažek.

Plánovat by si neměli například ani výlety do měst nebo různých zábavních areálů. „Doporučujeme omezit pohyb pouze na oblast areálu tábora nebo volné přírody a vyloučit dopravu hromadnými dopravními prostředky, návštěvu koupališť a bazénů, kulturních památek a akcí,“ upřesnila hlavní hygienička Jarmila Rážová.

„Spoustu her jsme museli vyloučit. Při jejich plánování se často dostáváme do bodu, kde zjistíme, že se nemůžou kvůli opatřením uskutečnit,“ popsala další táborová vedoucí Tamara Horká z Pardubic. Organizátoři navíc museli pořídit litry dezinfekce a zajistit, že koupelny a záchody budou dezinfikovány několikrát denně.

Rodiče s dětmi pocítí změnu už doma při balení. Do batohu musí přidat dostatek roušek a kromě potvrzení od lékaře také potvrzení o bezinfekčnosti, které dokládá, že děti nejeví příznaky covid-19 a ve 14 dnech před odjezdem nepřišly do styku s osobou s příznaky.