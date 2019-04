Provizorně poskládanou část představují ve svitavském muzeu veřejnosti, ale více než polovina figurek, staveb a mechanismů je ještě v depozitáři nebo u restaurátorů. Na podzim se ho odborníci pokusí sestavit do jednoho celku i s dosud neopravenými částmi, aby bylo jasné, jak velká plocha bude potřeba pro jeho finální umístění. „Kraj každoročně přispívá z kulturních dotačních programů na obnovu betléma. To samozřejmě nestačí, náklady na dokončení rekonstrukce se odhadují ještě přibližně na tři miliony korun, zapojuje se i město a muzeum se uchází o státní dotace,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek.

Betlém vznikal více než sto let

Svitavský betlém bude větší než známý Třebechovický. Zatím to vypadá, že bude mít zhruba 11 metrů. Na rozdíl od Třebechovického betlému je barevný, má celkem 635 figur a rozpohybuje ho 51 mechanismů. Je výjimečný i tím, že má celou andělskou hudbu.

Svitavský betlém vznikal více než 100 let (1826-1940), proto mají některé figurky různé proporce. V současné době restaurují jeho figurky, mechanismy a stavby tři odborníci. „Rádi bychom do toho zapojili víc lidí, aby to šlo rychleji. Největší výzvou pro nás ale bude definitivní umístění betlému,“ konstatoval svitavský starosta David Šimek s tím, že do stávajících prostor městského muzea se opravený betlém nevejde. Město proto hledá jiný vhodný prostor.

„Svitavy bývaly městem betlémářů. Dovedu si představit, že by kromě ústředního Svitavského betlému mohlo muzeum vystavovat i další místní betlémy. Za první republiky jich tu bylo na čtyři stovky a 40 z nich bylo pohyblivých,“ dodal Roman Línek.

V současné době je v muzeu k vidění kromě zatím statické části betlému i malá pohyblivá část, kterou muzeum připravilo díky evropskému grantu, aby návštěvníci měli alespoň malou ochutnávku budoucího stavu. Pardubický kraj letos přispěje kromě betlému také na pořízení nového osvětlení expozice muzea, které se zaměřuje i na příběh Oskara Schindlera nebo má velkou sbírku prací techniky.