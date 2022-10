Čapkovu hru, která měla svou premiéru v roce 1922, zrežíroval pro pardubickou hlavní scénu Petr Novotný. Tentokrát ale jinak. „Já jsem na Makropulce nikdy neměl moc rád, že nejdřív posloucháme, jak bude Emilia Marty večer báječná, pak se dozvíme, jak báječná byla včera, ale jako divákům nám zážitek jejího umění dopřán není,“ popsal režisér Petr Novotný, jenž pod pseudonymem Petr Abraham slavnou hru upravil do podoby muzikálového libreta, kde Emilia Marty zpívá o lásce, slávě i krachu své unavené duše.

Režisér neskrývá svůj obdiv k Čapkovi. „Věc Makropulos je těhotná tím, aby na jevišti Emilia Marty vystoupila také ve svém umění, o němž se tak pochvalně mluví. K činohře proto přibyla určitá plocha, řekněme, jazzových šansonů, ve kterých Emilia Marty zpívá o svých životních zkušenostech. Někdy jsou k pláči, někdy k smíchu, někdy jsou sarkastické, jindy ironické,“ prozradil režisér.

Komukoli obrátí život naruby

Hra začíná dvě hodiny před půlnocí na sklonku roku 1922. „V čerstvě otevřené pražské Lucerně začíná silvestrovská show, jejíž hlavní hvězdou je excelentní zpěvačka Emilia Marty. Než přijde Nový rok, dokáže tato záhadná femme fatale obrátit život naruby prakticky každému, s kým se setká. Tentokrát ale nekompromisně sleduje svůj vlastní zájem, díky němuž je naživu už tři sta let – věc Makropulos,“ popsala výchozí bod děje dramaturgyně Anna Hlaváčková.

Cynické a bolavé revuální písně pro inscenaci napsala jedna z nejznámějších autorských dvojic současnosti – Ondřej Soukup a Gabriela Osvaldová. „Věc Makropulos jsem viděla, když mi bylo asi třináct let. Bohužel to bylo ve vinohradském divadle. Už tehdy jsem si říkala, že to představení je celé zkažené,“ poznamenala Osvaldová a dodala, že když jí režisér nabídl spolupráci, doslova zařvala nadšením.

Světovou premiéru ve Východočeském divadle odzpívá Petra Janečková, která bude hrát femme fatale Emilii Marty. Dále se představí Ladislav Špiner v připsané roli Johnnyho Smrti, kolegy Emilie Marty v silvestrovské revue. Chybět nebudou ani Martin Mejzlík, Tomáš Lněnička, Josef Pejchal, Karolína Šafránková či Ludmila Mecerodová.

Sobotní premiéru Makropulos musical ve foyer předznamená vernisáž výstavy obrazů malíře Jana Svobody. Po sezonách narušených koronavirovou pandemií ve Východočeském divadle doufají, že nyní se obejdou bez programových změn. Diváci se ve 113. sezoně pardubického divadla dočkají celkem sedmi premiér.