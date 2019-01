Pardubický kraj - Letošní zima, bohatá na sníh, napravuje největší problémy se suchem. Konečně se plní nádrže a sytí se i půda.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Přehrada Pařížov na Doubravě, donedávna symbol dlouhotrvajícího sucha, kvůli kterému byla až do prosince prakticky prázdná, hlásí plný stav vody.



Stoprocentní naplněnost hlásí i Pastviny na Divoké Orlici. A Seč na Chrudimce už konečně také vypadá jako nádrž, nikoliv jako vypuštěný rybník. Hladina je tu už „jen“ dva metry pod normálem. „Ještě před třemi týdny se málem dalo přejít suchou nohou na zdejší ostrůvek, což je zaznamenáníhodná událost,“ uvedl tamní chatař Zdeněk Tesař.



Řeky, které už konečně připomínají řeky a nikoliv vyschlé strouhy, za to také mohou vděčit letošní zimě. Minimálně takzvané zemědělské sucho, které vyjadřuje nasycenost povrchové vrstvy půdy, je tak (prozatím) pryč.



„Projevuje se však zimní charakter odtoků, takže situace se nelepší tak rychle, jak by se dalo podle množství srážek očekávat. Dotace do horních částí toků kvůli udržující se sněhové pokrývce zatím nejsou dostatečné,“ mírnila optimismus mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.



Zásoby vody ve sněhu jsou na horách nyní poměrně vysoké. Konkrétně v Pardubickém kraji to bylo před týdnem 80 milionů kubíků, což znamená asi 15. místo z padesáti posledních zim. A od té doby znovu nasněžilo.



Půda navíc není promrzlá, takže se při nynější oblevě sníh vsakuje do půdy, a neodtéká po zmrzlém povrchu do řek. To sice znamená malý přínos pro rychlé zvýšení hladin řek, ale z dlouhodobého hlediska je to pozitivní pro nasycení půdy a odstranění dlouhodobého sucha.

V metrové hloubce sucho trvá

Vyhráno ale ještě zdaleka není. „Bylo by třeba, aby srážky byly dlouhodobé, aby se léta kumulovaný deficit zmírnil,“ uvedli už koncem loňského roku hydrologové.



To je patrné na hlubším půdním profilu v jednom metru, kde sucho stále přetrvává. Podle serveru Intersucho jde hlavně o východní část Pardubicka, Chrudimska a prakticky celé Svitavsko.



A nemluvě o hladině podzemních vod. Pro ně nynější srážkově bohaté počasí zatím trvá příliš krátce, než aby stačilo dorovnat deficit.