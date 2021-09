Zpívající lípu nominovala za Základní a mateřskou školu Telecí její ředitelka Olga Kosíková se svými žáky. „Děti i rodiče ze základní školy, občané Telecí i okolní obce od letošního jara žili nominací a hlasováním v anketě Strom roku. Byla to obrovská zkušenost a cesta k vytváření nových přátelství a partnerství s lidmi v okolí i s nejrůznějšími organizacemi. Jsme šťastní a vděční, že nás Lípa seznámila,“ uvedla Olga Kosíková. Děti i dospělí na podporu svého favorita uspořádali výstavu, koncert a zpívání u lípy. A dokonce jí natočili vlastní film.

Zpívající lípa nebo také Lukasova lípa patří mezi nejmohutnější a nejstarší stromy České republiky a je památná. Sedával pod ní Alois Jirásek i Tereza Nováková, její příběh měl v plánu zhudebnit Bohuslav Martinů. Její stáří je odhadováno na více jak 700 let. Její přízvisko odkazuje k dobám husitským, působení Českých bratří a jejich pronásledování. Záznamy z období pronásledování tajných evangelíků vypovídají o tom, že si v dutině lípy bratr Jiroušek opisoval vypůjčený Nový zákon a Knihu žalmů Starého zákona. Podle poznámek na deskách opisu přitom údajně spotřeboval 1204 lojových svíček. V pověsti se dále vypráví o tom, že když opisoval žalmy, zpíval si je, a poněvadž byl hluchý, sám je neslyšel. Zpěv se nesl z dutiny vysoko do koruny a zazníval střídavě ze všech stran. Díky ozvěně ve veliké dutině nabýval zvláštního zabarvení, které působilo o to víc tajemně právě v noci, kdy stařeček knihy opisoval. Odtud pochází název Zpívající lípa.

Odkaz lípy žije i dál. V roce 2000 byl vysazen první potomek Zpívající lípy, který pod stromem vyklíčil z lipového semínka. Od té doby byla zasazena dvacítka semenáčků a další jsou připraveny k výsadbě. Rostou u místní školy, v pražském arboretu potomků významných stromů na Vyšehradě, ale také v anglickém Bristolu i jinde. „Zpívající lípa reprezentuje české dějiny a v Nadaci Tipsport jsme šťastní, že se stala vítězem jubilejního ročníku. Věříme, že i naše kampaň Jeden Čech, jeden strom povzbudí veřejnost k tomu, aby se do ankety Strom roku hlásilo stále více stromů,“ dodala ředitelka Lucia Štefánková z iniciativy Sázíme budoucnost.

Vítězná lípa završila pomyslný kruh 20 let ankety Strom roku. Byla totiž nominována i do vůbec prvního celostátního ročníku, kde skončila čtvrtá. Spolu s letošním prvenstvím si odnáší i poukaz na odborné ošetření a účast v zimním mezinárodním kole, kde bude soupeřit o titul Evropský strom roku.

Druhé místo v anketě obsadil strom Dubisko valašisko tvrdé z Kozlovic na Frýdeckomístecku se ziskem 1 783 hlasů. Bronz slaví v Brně, odkud uspěl Smrk ztepilý na ulici Ramešova díky podpoře 944 hlasů. Ve zpoplatněném hlasování lidé poslali celkem 7 256 hlasů. Díky tomu se podařilo vybrat bezmála čtvrt milionu korun, který Nadace Partnerství rozdělí jako grant mezi letošní finalisty a Stromy hrdiny.