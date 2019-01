Šicí stroje našich babiček

Šicí stroj ve sbírkách muzea v Ústí nad Orlicí. | Foto: archiv muzea

Staré šicí stroje, dříve nepostradatelné vybavení domácností a důležitý pomocník našich babiček, jsou dnes pro většinu lidí nezajímavý a nepotřebný starý krám na vyhození. Tisíce jich byly rozbity a odvezeny do starého železa. Jedním z hlavních důvodů je velká náročnost na místo k jejich uložení (natož ke sbírání) a zánik domácího šití a správky. Je to bezesporu škoda.

Šicí stroje (vyrobené cca do poloviny 20. st.) jsou z mužského pohledu jedinečným dokladem technického umu našich předků. Ženy pak ocení především jejich estetickou krásu a často také funkčnost po mnoha letech od data výroby. Mnohé stroje šijí bezchybně i po 100 letech a troufnou si i na velmi silnou látku, kterou s většinou moderních strojů nemáte šanci prošít.

V minulých letech u nás skupovali staré šicí stroje především cizinci ze západní Evropy, kteří měli zájem jen o vlastní šicí stroj a litinový podstavec si často ani nevzali. Naopak Češi si více než vlastního šicího stroje cení litinového podstavce, ze kterého vyrobí odkládací stolek nebo podstavec na květiny do svých chat či chalup. Z pohledu sběratelství nejsou oba přístupy ideální. Šicí stroj je artefakt, který by měl zůstat co nejvíce kompletní. Jejich historická a sběratelská cena v budoucnu poroste, paradoxně však s poklesem jejich celkového počtu na světě. Což však neznamená, že nyní prodejem šicího stroje po babičce vyděláte „majlant". Často na internetových burzách můžete nalézt předražené kusy, které momentálně nemohou najít kupce nebo nadšeného sběratele.

Ještě nedávno byly šicí stroje v zemích bývalého východního bloku velmi ceněným bohatstvím, které se dědilo nejen z matky na dceru, ale i z babičky na vnučku. Proto se u nás zachovaly mnohé, na západě dnes už raritní, kousky. Ovšem jejich majitelé si jich neváží a překotně se jich zbavují. Naopak v některých regionech Asie, Afriky a Jižní Ameriky je i dnes šicí stroj pro mnoho lidí důležitým zdrojem obživy a stejným symbolem bohatství jako pro většinu Čechů luxusní automobil.(zs)

