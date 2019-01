Východní Čechy – Jak se odhodlat a začít bojovat s nadváhou či obezitou, o tom jsme psali již několikrát. Také jsme vám přinesli několik tipů na to, jak si správně vybrat dietu, jaké potraviny jsou vhodné a kterým se máte obloukem vyhýbat. Co je ale při hubnutí velmi důležité, je cílová hmotnost, jaké chcete dosáhnout. Kolik vlastně chcete zhubnout kilogramů?

Doktor Leoš Středa. | Foto: Michal Horák

Na tuto otázku se ptá každý dietolog, výživový poradce či nutriční terapeut. Také v Deníkovské hubnoucí ordinaci v České Třebové se každého pacienta odborníci ptají, kolik chce shodit. Zdá se to být velmi jednoduché, ale věřte, že spousta pacientů vůbec netuší, kolik by chtěli zhubnout. Nezřídka se v dotaznících objevují odpovědi typu „čím víc, tím líp" nebo „abych byla hubená", či dokonce „abych se líbila manželovi". To jsou hezké cíle, ale mnoho neprozradí.

Pro úspěšný boj s nadbytečnými kilogramy je důležité stanovit si reálný cíl a také reálnou rychlost dosažení tohoto cíle. Není dobré přeceňovat své schopnosti a poté se stresovat tím, že nedokážete dosáhnout nedosažitelného. Stres navíc neškodí pouze vašemu hubnutí, ale celému organizmu.

Ten správný cíl

Obecně se doporučuje zhubnout pouze 15 procent z původní váhy tzv. „na jeden zátah". Poté je vhodné dát tělu pauzu a redukční dietu na nějaký čas přerušit. Neznamená to však, že ihned začnete jíst všechny dosud nekonzumovaná jídla.

Na nedietní stravu je potřeba najet pozvolna a pomalu. Je nutné si hlídat svou novou hmotnost a nepřibírat. Po několika týdnech či měsících se můžete k dietě vrátit a opět nastartovat redukční režim. Ptáte se, jak dlouhá by měla být pauza? Ideální jsou dva týdny za každé shozené kilo. Pokud jste tedy zhubli 10 kilogramů, pauza by měla trvat 20 týdnů, tedy asi 5 měsíců.

Co se tempa hubnutí týká, mělo by být co možná nejpomalejší. Jen tak dosáhnete trvalých výsledků a vyhnete se jojo efektu. Každý by sice rád zhubnul během jednoho měsíce, ale to bohužel není dobré a mnohdy ani možné. Razantní změny zkrátka tělu nesvědčí. Je také důležité si uvědomit, že na vámi neoblíbenou hmotnost jste se nedopracovali během několika měsíců, ale mnohdy to byla změna trvající několik roků. Dovést tělo opět k ideální hmotnosti tedy také potrvá „nějaký ten pátek".

Trpělivost

Při hubnutí, které bude mít trvalé následky, je nejdůležitější obrnit se trpělivostí. Začněte hubnout krůček po krůčku, každá sebemenší změna k lepšímu se počítá. Neklaďte na sebe přehnané nároky. Není také dobré si cokoliv úplně zakazovat. V podstatě neexistují nezdravé potraviny, nezdravé je pouze jejich množství. Je tedy lepší si jednou za čas dát dvě kostičky čokolády, než po dlouhé době odříkání sníst celou tabulku.