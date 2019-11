Náklady na bezpečnost tvoří v rozpočtech měst a obcí nezanedbatelnou položku. Města v Pardubickém kraji, která zřizují městské policie, stojí přítomnost strážníků v ulicích ročně miliony korun. Největší položku rozpočtových výdajů představují mzdové náklady. Přestože, jak ukazuje srovnání platů, na tom strážníci nejsou nijak zle, některé samosprávy hledají nové zájemce o práci u městské policie jen těžko. O strážníky je zkrátka nouze.

Hledají se noví strážníci

Posílení personálního stavu městské policie řeší poslední měsíce radnice v Přelouči, Chrudimi, Litomyšli, České nebo Moravské Třebové. Podle starosty Moravské Třebové Tomáše Kolkopa výše platu, který nově nastupující strážníci, navíc bez předchozí praxe u městské policie, dostanou, příliš motivující není. „U nových strážníků se čistá mzda pohybuje kolem 17 tisíc,“ řekl starosta Kolkop.

Město mělo až do loňského roku ve službě třináct strážníků, nyní jich je i s velitelem osm. Moravskotřebovská radnice by chtěla navýšit počet policistů alespoň na devět. Na platy městských policistů vydává téměř 4,5 milionu korun a další milion jde na obsluhu kamerového systému.

Při přepočtu na třináct strážníků vychází měsíční plat na 28 tisíc. Při současných osmi i plánovaných devíti strážnících by to bylo 46 tisíc. Starosta rozpočtové prostředky na městskou policie krátit nechce. „Nevyčerpané mzdové prostředky bych rád přesunul do příplatků, především pro nové strážníky,“ vysvětlil Kolkop.

Platy, které za svoji práci pobírají strážníci ve městech Pardubického kraje, se dají rozdělit do několika hladin. Až 40 tisíc korun hrubého měsíčně si vydělají městští policisté v Pardubicích, Přelouči nebo České Třebové. V obou posledně jmenovaných městech přitom už několik měsíců nové strážníky marně hledají.

Až 40 tisíc měsíčně

„Na zajištění nepřetržité služby je plánován početní stav 15 strážníků. Tento stav se nám již od roku 2018 nedaří naplnit,“ potvrdila starostka Přelouče Irena Burešová. „Strážník (středoškolák s maturitou), který nastoupí, má tabulkový plat 31100 korun měsíčně. K tomu se pak přičítají příplatky podle skutečně odpracovaných hodin v sobotu a neděli, v noci, o svátcích a za přesčasové hodiny,“ popsala Burešová.

Až na 35 tisíc hrubého měsíčně si přijdou strážníci v Ústí nad Orlicí, Vysokém Mýtě, Svitavách nebo Lanškrouně. O dva až tři tisíce méně je to v Chrudimi nebo Žamberku. Méně než 30 tisíc platí městským policistům v Litomyšli. Čísla, o kterých je řeč, však představují průměrnou horní hranici, navíc ještě bez odvodů a daní. V Poličce, kde slouží tři strážníci, činí roční mzdové náklady skoro dva miliony korun. V částce jsou však zahrnuty rovněž povinné zákonné odvody.

Zajímavé je srovnání, jak dlouho strážníci u městské policie v jednotlivých městech slouží. V Poličce jsou všichni tři strážníci ve službách města už dvacet let. Rekordmani se však najdou i jinde. Osmadvacet let, od vzniku místní městské policie, jsou ve službě dva strážníci v Přelouči, o rok méně mají na kontě dva strážníci ve Vysokém Mýtě. V Mýtě je polovina strážníků ve službě déle než dvacet let, další tři přes deset a nejkratší praxí u vysokomýtské městské policie je sedm roků. Stabilní sbor má podle tohoto kritéria i městská policie v Žamberku nebo Chrudimi.