Pardubický kraj, Moravská Třebová - Cyklostezka propojí střed města s průmyslovou zónou.

Kombinovaná cyklostezka propojí střed města s průmyslovou zónou u Linhartic. První etapa by měla být dokončená ještě letos. | Foto: město Moravská Třebová

Vybudování cyklostezky, která propojí centrum města s průmyslovou zónou u Linhartic, nestojí už nic v cestě. Město získalo téměř sedmi milionovou dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury.

„Předpokládané rozpočtové náklady jsou 8,43 milionů, ze zdrojů fondu půjde na cyklostezku 6,76 milionů a zbytek pokryje rozpočet města. Podíl fondu je 85 a města 15 procent," upřesnil místostarosta Pavel Brettschneider. Do dvou měsíců by měl být vybraný zhotovitel stavby. Zadání výběrového řízení schválilo včera odpoledne vedení města. S realizací chtějí začít hned po uzavření řízení. Do konce roku by mělo být hotovo.

Cyklostezka k Rehau má být hotová letos do konce roku

Kombinovaná stezka, která je určená pro cyklisty i chodce, povede od křižovatky ulic Olomoucká a Rybní až k zadnímu sjezdu do areálu Rehau v celkové délce zhruba 750 metrů. Jedná se o první etapu. Další dvě etapy by mohly navázat v příštích letech.

„Zpracováváme projektovou dokumentaci na druhou etapu, která půjde od od mostu až po křižovatku s ulicemi Mlýnskou a Horní. Chceme mít připravené stavební povolení na příští rok," přibližuje budoucí plány radnice místostarosta.

Třetí etapa je nejistá

Realizace případné třetí etapy, která by zahrnula poslední část Olomoucké ulice až po křižovatku u autobusového nádraží, je nejistá. „Uvažuje se i o třetí etapě, ale tam už mnoho prostoru není. Studii máme naplánovanou, ale problém je bohužel šířka komunikace. Musely by se zúžit chodníky a omezit parkování v ulici," vysvětluje Pavel Brettschneider.

Důvodem, proč se město do realizace cyklostezky pustilo, je podle místostarosty Brettschneidera především bezpečnost a dopravní obslužnost.

„Od autobusové zastávky se chodí po silnici první třídy, což je nebezpečné. Očekáváme, že to bude obrovská úleva a zvýší se bezpečnost jak cyklistů, tak i chodců. Stezka půjde po levé straně pod most, kde bude přechod a potom stále vlevo až k Rehau," upřesnil místostarosta. V průmyslové zóně je jenom v Rehau zaměstnáno 850 převážně místních lidí.

Dotkne se nějak výstavba stezky lidí pracujících v průmyslové zóně? Místostarosta výrazná omezení nepředpokládá. „Omezení budou, ale dopravní obslužnosti k Rehau se to nedotkne," domnívá se Brettschneider. „Možné dopravní komplikace se budou řešit, až bude vybraný zhotovitel stavby, který dostane podmínky, včetně řešení dopravních omezení v průběhu stavby," uzavírá místostarosta Brettschneider.