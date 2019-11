„Zatím nedokážu říct přesný počet zařízení, která se zavřou. Ale již nyní víme o tom, že zůstanou uzavřeny dveře ZŠ Polabiny a ZŠ Štefánikova v Pardubicích, ZŠ Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí, ZŠ Nádražní v České Třebové či speciální školy v Chrudimi,“ informovala předsedkyně pardubických školských odborů Hana Štusáková s tím, že podrobnější údaje o školách, které budou mít zítra zavřeno, bude mít až dnes v dopoledních hodinách.

Učebnice neotevře několik tisíc dětí

Školy se však nehlásí jen odborářům, ale také svým zřizovatelům. Například pardubický magistrát evidoval včera v podvečer na dvacet informací od svých zařízení, která se k protestu připojí. „Kvůli uzavřeným školám zůstanou doma děti ze škol Prodloužená, Družstevní, A. Krause a MŠ Kytička Gebauerova,“ uvedl mluvčí magistrátu Radim Jelínek. V omezeném provozu bude stávkovat ZŠ Staňkova, kde mohou děti prvního stupně přijít na celý den do družiny. Učit se nebude ani v ZŠ Dubina, kde bude zajištěno hlídání dětí z 1. až 3. ročníku ve školní družině. „Přibližně 10 mateřských škol uvedlo, že stávku podpoří jen formálně letáky,“ dodal Jelínek s tím, že v Pardubicích zůstane doma minimálně 2400 dětí.

Do stávky půjde i ZŠ Chrast na Chrudimsku. Ta se neuzavře jen pro děti, ale i pro strávníky, kteří navštěvují místní školní jídelnu.

Tichý protest

Ne všechny školy však uzavřou své brány. K tichému protestu se podle Hany Štusákové přidá například Průmyslová střední škola Letohrad. Zavřená nebude ani Střední škola cestovního ruchu a grafického designu Pardubice. „Na pondělní poradě jsme se dohodli, že se ke stávce přihlásíme jen prohlášením, že s protestujícími sympatizujeme, ale jinak budeme normálně učit,“ uvedla zástupkyně ředitelky Lenka Středová. Konat se budou i oblíběné Technohrátky na Vyšší odborné škole a Střední škole technické v České Třebové.

Kde bude ve středu stávkovat?



Gymnázium a SOŠ letecká Moravská Třebová

Gymnázium Pardubice, Mozartova (část pedagogů, provoz neomezen)

Gymnázium Polička (část pedagogů, provoz neomezen)

Gymnázium, OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ Svitavy (část pedagogů, provoz neomezen)

Gymnázium Vysoké Mýto (částečné omezení provozu)

ISŠ technická Vysoké Mýto (částečné omezení provozu)

ISŠ, Moravská Třebová (částečné omezení provozu)

SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí (část pedagogů, provoz neomezen)

SOŠ a SOU Lanškroun (část pedagogů, provoz neomezen)

SOU opravárenské Králiky (část pedagogů, provoz neomezen)

SOU zemědělské Chvaletice (zcela uzavřena)

Průmyslová střední škola Letohrad (část pedagogů, provoz neomezen)

SPŠ elektrotechnická a VOŠ Pardubice (zcela uzavřena)

Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Ústí n. O. (zcela uzavřena)

Speciální ZŠ a MŠ Litomyšl (zcela uzavřena)

Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Moravská Třebová (část pedagogů, provoz neomezen)

Speciální MŠ, ZŠ a PrŠ Pardubice (zcela uzavřena)

Speciální ZŠ Chrudim (zcela uzavřena)



Pozn.: Seznam obsahuje pouze školská zařízení zřizovaná Pardubickým krajem



Zdroj: Pardubický kraj

V Chrudimi by se zítra, mimo zatím nahlášené speciální školy, v žádném školském zařízení zřízeném městem výuka přerušovat neměla. Normální vyučování čeká také na žáky ZŠ Jaroměřice u Jevíčka. Tato škola se ke stávce učitelů nepřipojí. „Nestávkujeme. Ve středu 6. listopadu učíme podle běžného rozvrhu,“ vzkázalo vedení školy rodičům i žákům na facebookovém profilu.

Zmatení rodiče

Stávka vnesla neklid i do řad rodičů. Někteří z nich totiž zatím nevědí, jestli mají dítko ráno do školy vypravit. „V pondělí dopoledne ještě ani nevíme, zda děti půjdou ve středu do školy, protože škola se dosud nevyjádřila, zda se ke stávce připojí. My musíme jít do práce, takže holky zůstanou doma samotné, budou se muset pohlídat navzájem. Škola by měla o změně programu informovat včas,“ řekl tatínek dvou dívek, které navštěvují základní školu ve Svítkově.

Ne všichni kantoři své stávkující kolegy podpoří. „Osobně bych do stávky nešla, myslím si, že to stejně ničemu nepomůže a rodičům to přidělá problémy,“ poznamenala chrudimská učitelka Barbora Adamcová, která je v současné době na mateřské dovolené.