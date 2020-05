Po téměř dvou měsících si dnes štamgasti mohou sednout v hospodě u piva. Radost z toho je mezi provozovateli hospod i zákazníky taková, že to připomíná celonárodní svátek.

„Občas jsme zašel s kamarády na točené k okénku, tady v Pardubicích jich bylo víc než dost, ale není to ono. I když je pravdou, že v posledních dnech s rozvolňováním opatření a slábnoucí disciplínou už to začínalo připomínat klasické sezení na předzahrádkách. Jen ten záchod nám chyběl, močit do křoví nebylo právě nejšťastnější,“ řekl Karel Matys z Pardubic.

Právě dnes otevře valná většina barů a hospod. Vláda umožnila sezení a obsluhu na předzahrádkách a možnost využívat vnitřní toalety.

TOALETY JSOU LIMITNÍ

Právě toalety jsou pro otevření limitní. „Když se hospody v polovině března naopak zavíraly a byl umožněn výdej jen přes okénko, měl jsme tady hned po pár hodinách na udání městské strážníky. Pivaři očůrávali celé sídliště, bylo to neudržitelné,“ uvedl jeden hospodský z Chrudimi.

V poslední vlně 25. května se otevřou i vnitřní prostory restaurací, hotely a všech dalších objektů. Povolené už budou i dětské tábory.

Řada hospodských využila karanténu ke zvelebení vnitřních prostor, malovali, přistavovali… Některé, hlavně „lepší“ restaurace, kvůli tomu otevřou v plné parádě až za 14 dní, kdy by měly být zpřístupněny i vnitřní prostory.

Řada východočeských radnic ve snaze podpořit hospodské, kteří se ocitli dva měsíce bez příjmů, odpustila letos za předzahrádky nájmy.

Zahrádky se tak objeví i na mnoha dalších místech, než byli lidé zvyklí v loňské sezoně. Hospodští ale budou mít za povinnost postavit stoly dál od sebe, aby mezi zákazníky u jiných stolů byla aspoň metr a půl, a musí mít k dispozici dostatek dezinfekce.

Vedle restauračních předzahrádek se dnes otevřou také kýžená kadeřnictví a další módní salony, rovněž muzea, kina, galerie a venkovní prostory pamětihodností. Začnou fungovat rovněž velká nákupní centra typu pardubického Paláce, jen s vyloučením tamního vějíře restaurací. Mohou se začít konat i akce ve vnitřních prostorách, jediné omezení je účast do 100 lidí.