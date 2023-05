/ARCHIVNÍ VIDEO, FOTOGRAFIE/ Za měsíc, přesněji 24. června, uplyne 28 let od chvíle, kdy při srážce motoráku s nákladními vagony v Krouně na Chrudimsku zahynulo 19 lidí. Největší železniční neštěstí od doby vzniku Česka se podobalo scénáři středečního námětového cvičení integrovaného záchranného systému v nedalekém Hlinsku, které se uskutečnilo v režii profesionálních hasičů. Připomeňte si s námi tehdejší tragédii.

Železniční nehoda v Krouně | Video: MAS Hlinecko

V Krouně 24. června roku 1995 jich na místě zemřelo osmnáct z třiadvaceti, devatenáctý skonal po týdnu v nemocnici. V dnešní době je nemyslitelné, aby nebylo možné se spojit se strojvedoucím vlaku, tenkrát to tak bylo, žádné dorozumívací zařízení neexistovalo.

Stejně jako kdysi v Krouně se simulovaná hlinecká událost stala při běžném provozu. Na tamním nádraží se, tentokrát jen "jako", včera uvolnil nedostatečně zajištěný vagon, který ve velké rychlosti narazil do stojícího osobního vlaku. Uvnitř vagonu se v tu chvíli nacházelo 31 cestujících.

"Došlo k silné destrukci vagonu a k velkému počtu zraněných a zaklíněných osob. Takový byl námět cvičení jednotek požární ochrany. Operační a informační středisko HZS Pardubického kraje vyslalo na místo nejen jednotku Správy železnic, ale i další jednotky požární ochrany - profesionální z Hlinska, dále dobrovolné hasiče z Morašic, Chrudimi a Hlinska, Zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje, Policii ČR i Městskou policii Hlinsko. Vyhlášen byl traumaplán," uvedla tisková mluvčí HZS Pardubického kraje Vendula Horáková.

Ze "zdemolovaného vagonu" bylo postupně vyproštěno všech jedenatřicet cestujících. Mladí figuranti vypadali věrohodně, a to i díky maskovanému zranění, kdy i tekla "krev".Podle námětu středečního cvičení uvolněný vagon narazil do stojícího motoráku ve velké rychlosti a na místě byla spousta zraněných lidí.

Když se v Čachnově vinou železničářů uvolnily vinou nedostatečného zabezpečení vagony naložené dřevem a železným šrotem a daly se do pohybu a dosáhly rychlosti 100 kilometrů v hodině, neměl strojvedoucí sebemenší šanci srážce zabránit. Těžký náklad po srážce převálcoval motorák v zatáčce doslova na placku.

Unikátní archivní snímek z roku 1995Zdroj: archiv

"Resuscitovat nebo křísit už se nedalo nikoho, selekce byla jednoznačná. Buď mrtvý nebo živý, který měl ještě šanci," řekl tehdy člen posádky letecké záchranné služby.

Z tragédie vyvázli živí jen čtyři lidé, mezi nimi i Markéta Chotěnovská, která později vypověděla: "Viděla jsem, jak se hrne šrot. Žádný vagon. Všude létaly špony, to byl mžik. Ani to neumím popsat - jako když padá most."

Z počátku jí ani nepřišlo, že její spolucestující jsou mrtví, jen vnímala že všichni "zvoskovatěli". Cítila pach a krev. Zajímala se v šoku hlavně o dívku, která vyletěla oknem. Utrhla dveře a položila ji na záda. Když na místo neštěstí přiběhl chlapec s hráběmi, který všechno viděl, utekla do polí. Posttraumatický syndrom učinil své.

Unikátní archivní snímek z roku 1995Zdroj: archiv

Devatenáct obětí tragédie v Krouně ve věku od 11 do 58 let připomíná památník, který stojí přímo u kolejí. Lidé si každoročně připomínají událost, která otřásla jejich životy.

Srážka vlaků je ve vzpomínkách stále živá

Od roku 2020 je povinnost, aby byl strojvedoucí vlaku v kontaktu s výpravčím stanice. Pokud by to tak bylo před 28 lety, mohl motorák rychle nabrat zpátečku a uvolněným vagonům ujet. To se ale nestalo, viníky poslal soud na 5 a 8 let za mříže.

Podívejte se na video ze včerejšího cvičení:

Zdroj: HZS PK

Oběti nehody u Krouny v roce 1995:

Eva Stojková z Krouny

Monika Stojková z Krouny

Martin Košnar z Otradova

Emílie Niklíčková z Prahy

Doc. PhDr. Ladislav Niklíček, CSc. z Prahy

Petr Andrlík z Poličky

Milan Blažek z Oldřiše u Poličky

Libuše Broklová z Chrudimi

Josef Drlík z Prahy

Radek Elis z Pomezí

Šárka Hřebícková z Lysic

Josef Kučera z Borové

Marie Kvasničková z Pardubic

Marie Plhová z Pardubic

Karel Sodomka ze Skutče

Marie Sodomková ze Skutče

Dana Šustrová z Letovic

Eva Taberiová z Chrastové Lhoty

Vojtěch Zelenka z Prahy

