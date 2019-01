Klášterec nad Orlicí – Ke krásným zprávám, kterých není nikdy dost, patří jistě informace, se kterou v průběhu besedy s důchodci, konané v Klášterci nad Orlicí, vystoupil přítomný pan Rudolf Jireš. Devětaosmdesátiletý Klášterák, donedávna ještě mladík, tady žije se svými čtyřmi dalšími sourozenci. Další dva bratři bydlí jinde. Co je na tom tak zajímavého?

SOUROZENCI JIREŠOVI, zleva Jaruška, Eva, Antonín, Rudolf. | Foto: Josef Kvičera

Osmého dubna letošního roku se těchto šest sourozenců stalo držiteli českého rekordu. Ne v běhu, ani ve skoku dalekém, to je jasné! V Pelhřimově získali Certifikát o vytvoření českého rekordu v nejvyšším počtu sourozenců starších 84 let. A tak Antonín (nar. 1921), Václav (1922), Rudolf (1924), Jaroslav (1925), Eva (1927) a Jaruška (1928) dosáhli ke dni registrace rekordu dohromady úctyhodných 526 let! Obdiv patří nejen jim, ale samozřejmě jejich rodičům.

Určitě i způsobu života, který vedli. Všichni jsou to velice hodní, pracovití, slušní a usměvaví lidé, v mládí se silným vztahem ke sportu. Například pan Antonín Jireš byl dlouholetým předsedou TJ Sokol Klášterec nad Orlicí. A jako tesař se donedávna ještě procházel ve výškách a stavěl krovy domů. Všichni sourozenci žili celý život ve vzájemné shodě a pomáhali si. Na jejich vysokém věku má v neposlední řadě zásluhu i zdravé životní prostředí. Čtyři z nich prožili většinu svého života v klášterecké chalupě na břehu Divoké Orlice. Za všechno, co pro obec udělali, jim patří velký dík a do dalších let přání jen toho nejlepšího, hlavně hodně zdraví.

JOSEF KVIČERA