/NOVÉ FOTKY/ Od rána je uzavřená silnice I/34 mezi Svitavami a Poličkou, zprůjezdněna bude nejdříve po poledni. V kopci u Vendolí uvízly hned ráno kamiony, které nemohou vyjet. Podle webu Dopravní info uzavírka potrvá minimálně do odpoledne. Uzavřena kvůli sněhu je také silnice III. třídy z Pomezí do Květné na Poličsku nebo spojnice Anenské Studánky s Helvíkovem. Komplikace jsou i jinde, problematická je například cesta z Poličky do Hlinska.

Čertovina u Hlinska | Foto: ŘSD

"Vendolský kopec je stále blokován kamiony, které uvízly ve sněhových jazycích. Máme nasazenou veškerou mechanizaci, 2 nakladače odhrnují sníh, 2 traktory vytahují kamiony, další 2 sypače pracují na sjízdnosti vozovky. Počítáme, že po 12:00 bude komunikace opět průjezdná," uvedlo ŘSD v 10.30 hodin. Podle nových informací však uzavírka potrvá déle, podle webu dopravniinfo.cz až do 18 hodin. "Silnice I/34 od kruhového objezdu ve Svitavách směrem na Poličku je uzavřená. Vyprošťujeme zde nákladní automobily, komunikace je silně zasněžená. Na místě zasahují profesionální hasiči ze Svitav a Poličky," sdělila mluvčí hasičů Vendula Horáková. Přijel sem i jeřáb, který kamiony vytahuje. Podívejte se ve fotogalerii, jak vypadala objízdná trasa z Litomyšle do Poličky u Lezníku: Galerie 7 fotografií v galerii › V kopci u Vendolí uvízly hned ráno kamiony, které nemohou vyjet. Podle webu Dopravní info uzavírka potrvá minimálně do 12 hodin. "To je tak, když na těchto pro vítr odkyrytých úsecích silničáři nedávají zásněžky," kritizují řidiči na sociálních sítích. Meteorologové varovali už včera před silným větrem. Objízdná trasa vede pro veškerou dopravu přes Litomyšl. Problémy jsou i jinde. Ucpaná je silnice z Poličky do Litomyšle, v Lezníku se kvůli autu zapadlému do příkopu tvoří kolony. Námraza a aníh leží na státovce I/34 i mezi Hlinskem a Poličkou. "Rovněž na silnici I/34 Čertovina u Hlinska a I/34 Františky u Borové je na vozovce sníh a námraza. Jezděte opatrně, technika je v terénu," dodali silničáři. Chceme pandemický zákon. Umožní nám "distančku" nebo školu zavřít, říká ředitel Uzavřena kvůli sněhu je také silnice III. třídy z Pomezí do Květné na Poličsku nebo spojnice Anenské Studánky s Helvíkovem. Podle meteorologů bude celý den padat sníh v polohách na 400 metrů nad mořem, v nižíších polohách bude přecházet v déšť. Vítr ale ustane až večer. "Vítr bude v nárazech dosahovat rychlosti 55 až 70 km/h, na horách i kolem 90 km/h, a v kombinaci se sněhovými přeháňkami se mohou od vyšších poloh místy tvořit sněhové jazyky. Večer bude vítr slábnout a srážek bude ubývat," varoval Český hydrometeorologický ústav. Energetici měli dopoledne kvůli větru jednu poruchu na vedení vysokého napětí na Chrudimsku. "Bez energie tak byly pouze desítky domácností. Nyní k 12 hodině nemáme žádnou poruchu, vše je opraveno, ale stále fouká," upozornila mluvčí východočeské skupiny ČEZ Šárka Lapáčková Beránková.