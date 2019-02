Východní Čechy - Volby do Evropského parlamentu budou mít kvůli řadě nezapočítaných preferenčních hlasů pro kandidáty KDU-ČSL z východních Čech Víta Ulrycha a Tomáše Zdechovského dohru u Nejvyššího správního soudu.

Podnikatel Tomáš Zdechovský. | Foto: Deník/ Jan Jelínek

Stesk pardubického onkologa Víta Ulrycha, kterému na eurokandidátce za KDU-ČSL volební komise v řadě okrsků nezapočítaly preferenční kroužky, nezůstal bez odezvy.

Ulrych podávat volební stížnost nechtěl. Chyby, o které informoval Deník, se však díky zveřejnění článku v celé zemi chopil Marek Blahuš z Uherského Hradiště. Nezapočítaných hlasů totiž bylo nejspíš mnohem více.

„Já a můj otec, voliči v Uherském Hradišti, jsme zjistili, že naše preferenční hlasy pro kandidáty KDU-ČSL také nebyly volební komisí v našem okrsku započítány. Spojil jsem se proto s právníkem Petrem Němcem, který podával podobnou stížnost vloni po parlamentních volbách. Obdržel jsem od něj jako vzor jeho tehdejší žalobu, kterou hodlám upravit a použít jako stížnost na pochybení zaznamenaná v těchto volbách," řekl ve středu Blahuš.

Na kontě nula

Ulrychovi po kontrole zveřejněných výsledků za jednotlivé volební okrsky potvrdila řada jeho přátel, že jejich kroužky pro něj nebyly komisemi, v nichž volili, započítány. Ve volebních výsledcích z těchto okrsků se na Ulrychově kontě prostě objevila nula.

„U nás jste měl mít dva hlasy a je tam jen jeden… Tak k čemu to tedy někdo počítá a je za to placený, když to nedělá pořádně?" zlobí se na Facebooku jeden z voličů Ulrycha.

Rozzlobení voliči se po zveřejnění článku začali ozývat už i rovnou našemu Deníku.

„Sám jsem v pardubických Ohrazenicích v okrsku číslo 7005 volil a kroužkoval kandidáty Tomáše Zdechovského a Víta Ulrycha, ale tyto preferenční hlasy nebyly vůbec započítány," postěžoval si Jan Stejskal. Problém se tedy týká nejen Ulrycha na chvostu kandidátky, ale i jednoho z lídrů – Zdechovského, který byl hned na třetím místě.

U tohoto pardubického okrsku je navíc s podivem, že lidoveckou kandidátku tu do urny hodilo 11 lidí, ale podle výsledků nikdo z nich nekroužkoval. U jiných stran preferenční hlasy byly.

„Z celé republiky se mi ozvalo asi deset mých přátel, kteří díky nízké volební účasti a tedy malému počtu hlasů zjistili, že jejich preferenční hlasy nebyly v daných okrscích vůbec započítány. Tady nejde o to, že bych bažil po mandátu. Tady jde o princip, o férovost voleb. Je s podivem, jak se něco takového může stát," stěžuje si Ulrych.

Ojedinělý případ?

Marku Blahušovi z Uherského Hradiště zase nebyly započítány jeho dva preferenční hlasy pro lidoveckou dvojku Michaelu Šojdrovou, která nakonec byla zvolena, a jistého Petra Hladíka na desátém místě. Ten přitom nakonec získal téměř stejné množství hlasů jako zvolený europoslanec Tomáš Zdechovský.

Problémy s preferenčními kroužky se tedy ocitly na více frontách a je možné, že kdyby byly všechny řádně sečteny, mohly by se do Evropského parlamentu dostat úplně jiní lidé. „To není nic proti panu Zdechovskému, tady jde jen o pravdivý výsledek voleb," dodal Blahuš.

Loňská stížnost na volby neuspěla

Šance na to, že se stížností u Nejvyššího správního soudu Marek Blahuš uspěje, nejsou velké. Právník Petr Němec, na kterého se obrátil, s tou loňskou po parlamentních volbách nepochodil. Soud sice tehdy uznal, že jím napadená komise v Praze 2 skutečně poškodila některé kandidáty, ale na celkovém výsledku voleb by jejich započítání nic nezměnilo.

„V tomto volebním okrsku se tehdy 'ztratilo' 24 procent přednostních hlasů. Jenže si představme, že stejná ztráta 24 procent přednostních hlasů postihla i jiné okrsky. I kdyby se ztrácelo jen 12 procent kroužků, nebo i kdyby jen jedno procento, vypadala by Poslanecká sněmovna významně jinak," okomentoval to tehdy Němec na svém blogu.