Vojtěch Krňanský, starosta Chrasti

„Uvědomuje si někdo, kdo tuhle vyhlášku připravil, co ti kluci dělají ve svém volném čase? Byl se někdo z těch chytrých hlav podívat, kdo jsou a co vše oni a jejich rodiny obětují pro druhé? Jakým právem si někdo těmto obětavým jedincům dovoluje nařídit povinné očkování proti covidu-19, když například očkování proti žloutence je u nás dobrovolné, a to nám nákaza může hrozit v podstatě na každém výjezdu,“ poznamenal starosta a dodal, že se skřípáním zubů povinnost očkování ještě možná pochopí u profesionálních hasičů, policie, členů armády nebo lékařského personálu. „Ale u dobráků to odmítám v plném rozsahu,“ zdůraznil. Po dohodě s právníkem hodlá kontaktovat nejen představitele Integrovaného záchranného systému, ale i předsedu vlády.

Ústřední krizový štáb, kterému předsedá ministr vnitra v demisi Jan Hamáček, argumentuje vysoce rizikovým stavem koronavirové epidemie. „Neplánujeme zavádět nějakou novinku, povinné očkování mají i v jiných evropských zemích. Navíc se u nás potvrdil výskyt vysoce nakažlivé varianty omikron, která může celou situaci ještě zkomplikovat,“ uvedl Hamáček.

Situace je mezi „dobráky“ skutečně vyhrocená. Podle jednoho ze scénářů by některé jednotky s neočkovanými jedinci nemohly od 1. března vyjíždět k požárům, nehodám a jiným událostem. Budou chybět lidé, kteří nemohou nebo nechtějí očkování, což se dotkne nejen samotných zásahů, ale i údržby techniky a dalších činností, které dobrovolní hasiči ve svém volném čase vykonávají.

Podobně jako Vojtěch Krňanský to cítí velitel jednotky sdružení dobrovolných hasičů v Heřmanově Městci Ondřej Dostál. „Rád se připojím, přidám poznatky a svůj podpis. Sice jsem stejně jako spousta dalších členů JSDH plně očkovaný, ale tohle nařízení mi přijde dost přes čáru. Pokud by bylo povinné očkování pro všechny, tak dejme tomu. Ale vymezovat určité skupiny je zvláštní,“ podotkl Dostál.

Heřmanoměstecká jednotka je neustále v pohotovosti, počet výjezdů je velký. Jestliže by přišla o neočkované členy, může se stát, že nebude moci zasahovat tam, kde je to potřeba. „Nebo se budou na ty očkované klást mnohonásobně větší nároky, které nepůjdou zvládnout,“ zdůraznil Dostál.

Dvě hasičské jednotky jsou v městysu Včelákov, a to sbor dobrovolných hasičů i Česká hasičská jednota. „Nevím, kdo je očkovaný a kdo nikoliv. Myslím, že je na každém, jak to bude řešit. Já se snad k tomu ani nechci vyjadřovat,“ řekl k tématu starosta městyse Jan Pejcha. Dodal, že mnohem více ho rozčiluje rušení vánočních trhů a další vládní opatření. „Měli jsme tu tradiční čertovskou akci, přišlo pět set lidí a nesměli jsme podávat ani grog, jenom čaj. Je tohle normální? V nadnárodních obchodních domech je narváno a u nás nemůže babka prodat perníčky, které napekla. To mě skutečně štve,“ konstatoval Pejcha.

Práce dobrovolných hasičů očima starosty Chrasti Vojtěcha Krňanského:



▪️ V každou denní dobu vyjíždějí do 5 minut z hasičské zbrojnice k zásahu

▪️ V zimě v létě jedou pomoci tam, kde jsou potřeba

▪️ Při povodních jsou tam, odkud jiní utíkají

▪️ Při vichřici, když všichni ostatní jsou rádi v bezpečí svých domů, odklízejí klidně celou noc popadané stromy

▪️ Při dopravních nehodách velmi často bývají první na místě a ještě před příjezdem záchranky a profesionálních hasičů provádějí první pomoc

▪️ V případě potřeby asistují záchrance s transportem pacientů.

▪️ Někdy jsou na místě dříve než záchranka a i za pomocí AED zahajují resuscitaci

▪️ U požárů v okolí bývají právě JSDH ti, kdo jsou první na místě a zahajují zásah

▪️ Ti kluci neznají slova nejde, nejedu, dnes se mi nechce

▪️ Když přijde požární poplach, utíkají z oslavy svých dětí, od vánočního stromečku nebo vyhřáté postele

▪️ Po návratu z výjezdu stráví další hodiny na hasičárně údržbou a přípravou techniky na další výjezd

▪️ Pravidelně se věnují odborné přípravě a výcviku

▪️ Některé jednotky JSDH mají i přes 100 výjezdů ročně, JSDH Chrast okolo 60 výjezdů ročně

▪️ Jedou v tom s námi i naše rodiny a trpělivost našich žen a partnerek je nezbytná

▪️ Plánujeme si náš volný čas podle dalších členů jednotky, aby vždy byl zajištěn výjezd do 5 minut od vyhlášení poplachu.

▪️ Za tohle všechno členům JSDH náleží opravdu symbolická finanční odměna, ale naší motivací nejsou peníze, ale právě pomoc druhým