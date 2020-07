Hygienici včera označili vodu v Rosničce pátým stupněm, což znamená zákaz koupání. Pokud ho někdo poruší, hrozí mu akutní poškození zdraví. Tento rybník leží v příměstské rekreační oblasti města Svitavy v blízkosti zahrádkářské kolonie. Voda je v něm dlouhodobě problematická, a to vlivem bahnitého dna a intenzivního oživení fytoplanktonem. Ten se šíří kvůli vysokému přísunu živných látek a malému průtoku vody. Loni byl na rybníku zahájen ozdravný proces provzdušňování vody s aplikací probiotických bakterií. Jak je ale patrné z laboratorních rozborů v tomto týdnu, nic zásadního se na Rosničce neprojevilo.

Zdravotní problémy

Sinice se už objevily také ve vodě Sečské přehrady. Chrudimští hygienici odebírali vzorky na třech místech a museli dát tomuto oblíbenému rekreačnímu místu stupeň číslo 3. Charakterizuje ho mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů.

„U některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout. Doporučujeme se proto po koupání osprchovat. Zvýšený výskyt sinic ovlivňuje i směr větru. Těmto místům je třeba se vyhýbat,“ upozornila vedoucí chrudimského oddělení obecné a komunální hygieny Jana Kratochvílová.

Je vidět na dno

Přírodní koupaliště Konopáč na Chrudimsku zažilo zmrtvýchvstání. Blesková povodeň z něj nejprve učinila blátivou louži, nyní je voda v něm průzračná a rozbory vody ho klasifikují číslem 1. Tím si udržuje bezchybnou pověst, protože v něm nebyl v minulosti nikdy vydán zákaz koupání. „Asi týden po povodních zapršelo a doplnila se voda, kterou jsme odpouštěli kvůli znečištění. Přibyla i do zdroje napájejícího naši studánku, odkud voda do rybníka teče. Je vidět až na dno, je to paráda,“ popsal provozovatel koupaliště Bohumil Starý.

Odběry vod určených ke koupání budou ze strany hygieniků pokračovat po dobu celé letní sezony.