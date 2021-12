Neuvěřitelnou vulgárnost řešili pardubičtí policisté. Žena si potřebovala při nákupu v obchodním domě odskočit na dámskou toaletu. To ještě netušila, že ji čeká nechtěný sexuální zážitek. Když vykonávala potřebu, před očima se jí zjevilo mužské přirození, které vykouklo ze zdi kabinky.

„Do vedlejší kabinky předtím vešel neznámý muž, zalamovacím nožem si 30 centimetrů nad zemí v oddělovací stěně připravil otvor o průměru 3,5 centimetru a čekal na chvíli, kdy někdo vejde vedle,“ informovala mluvčí policie Eva Maturová. Muži nestačilo se jen dívat, co se vedle odehrává, ale měl potřebu do dění ve vedlejší kabince vstoupit, a to dost nevšedním způsobem.

Hladový zloděj

Není to ale jediný kuriózní případ. V Dlouhé Třebové řádil hladový zloděj, který kradl jídla i s jídlonosičem. „Paní už to naštvalo, a tak šla krádež nahlásit na policii. Škoda je nějakých 800 korun,“ uvedla Maturová.

Strážníci pomohli staré ženě, dostalo se jim poděkování

Krávy u jídelny

Netradiční zásah měli profesionální hasiči z Poličky. Tentokrát nechali cisternu v garáži, protože na ně u základní školy čekal jiný problém než plameny. Stádo krav. „Osm krav se pohybovalo u základní školy, pak u školky a následně u školní jídelny,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková. Podle našich informací kravky měly za sebou dva kilometry cesty, než došly ke škole. „Podle lidí, kteří byli na místě, nejde o nic neobvyklého. Prý se to stává docela často,“ dodala Horáková. Hasičům se povedlo krávy zahnat na jedno místo, převzal si je majitel. A naštěstí se nikomu nic nestalo.

Dívka v košíku

Hasiči na některé výjezdy vzpomínají dokonce s úsměvem. Mezi takové patří třeba březnové vysvobození mladé dívky z nákupního košíku v Pardubicích. „Trochu větší dítě si zřejmě chtělo připomenout dobu, kdy se ještě na sedátko nákupního vozíku bez problému vešlo. Dívku museli z košíku hasiči doslova vystříhat,“ řekla mluvčí hasičů Pardubického kraje Vendula Horáková.

Foto-ohlédnutí: Pardubicko 2021, měsíc po měsíci

Ze cvičení ostrý zásah

O něco náročnější byl zásah, ke kterému se hasiči připletli téměř náhodou. Pětiletý chlapec se v květnu koupal s rodiči v lomu ve Zderazi. Jelikož dítě trpí cukrovkou, musí mít u sebe neustále inzulínovou pumpu, tu ale bohužel při koupání ztratilo. Naštěstí nedaleko měli výcvik profesionální potápěči z Pardubic.

„Jeden z hasičů vystrojen do potápěčského obleku, dle instrukcí tatínka, zamířil na možné místo ztracení a inzulínovou pumpu nalezl asi 20 metrů od břehu,“ popsala událost Horáková, která dodala, že se podařilo zachránit pumpu v hodnotě asi devadesát tisíc korun.

Dým byl z úklidu

Hasiči měli tradičně plné ruce práce na Vánoce. Ne každý výjezd je ale takový, jak ho lidé popíší do telefonu. „Černý dým se valí z okna o patro výše,“ nahlásil jeden ze sousedů bytového domu v Pardubicích a dodal, že už cítí žár. Hasiči po příjezdu okamžitě vyrazili do patra, kde mělo podle souseda hořet. Zabouchali na dveře a vzápětí byli překvapeni. Nešlo totiž o požár. „Obyvatel bytu čistil okna parním čističem,“ vysvětlil mluvčí Městské policie Pardubice Jiří Sejkora.

Opilec rozkopal v hotelu záchod a vyplavil účtárnu. Nadýchal téměř čtyři promile

Kapr si zaplaval

Mezi další vánoční případ patří výjezd strážníků na lov kapra. Den před Štědrým dnem přijali strážníci v Pardubicích telefonát zaměstnanců z jednoho fastfoodu. Oznamovali, že tam v záchodové míse mají kapra. Na místě ho strážníci opravdu našli. „Opilý 28letý muž dostal ráno hlad a asi nepřišel na nic lepšího, než že během čekání na snídani si jeho kapr dá pár temp v míse,“ sdělil Sejkora.