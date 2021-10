Aktualizaci zásad územního rozvoje schvalovali minulý rok na podzim zastupitelé Jihomoravského kraje. Zvedli ruce pro variantu 43 v silniční variantě právě přes Bystrc.

„Jsme přesvědčeni, že výsledek soudu je správný a těší nás. Všechno bylo v pořádku. Senát krajského soudu rozhodl správně,“ řekl radní pro územní plánování Martin Maleček. Odpůrci mohou ještě podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Odvolání žalobců je podle Malečka téměř jisté.

Podle kritiků byly výpočty a dopravní modely, které rozhodly pro variantu přes Bystrc, chybné.

Jde o důležitou páteřní komunikaci, která propojí Pardubický kraj s Jihomoravským a především pak s Brnem. Nová silnice povede z Brna na sever a spojí dálnice D1 a D35. Jako první se má v roce 2025 stavět úsek z Bořitova do Svitávky.



Stát v této trase roky plánoval dálnici, ale nebyl schopen ji prosadit do územně plánovacích dokumentací. Stalo se tak až minulý rok. Jenže z chystané dálnice se mezitím stala jen čtyřproudá silnice a aktuálně je v konceptech Ředitelství silnic a dálnic přeznačená na silnici s číslem 73, aby si ji lidé nepletli se stávající silnicí I/43 z Brna na Svitavy.

„Územní studie místo dvou základních variant posuzovala šestnáct subvariant, které byly podle nás v některých případech účelově upraveny tak, aby optimalizovaná neuspěla,“ sdělil minulý týden advokát žalobců Pavel Černý z kanceláře Frank Bold Advokáti.

Trasa nové silnice 43 povede přes brněnskou Bystrc.Zdroj: Infografika: Deník/Markéta Evjáková

Proti vedení silnice přes Brno dlouhodobě bojují jak lidé z Bystrce a Kníniček, tak i z dalších obcí, kterých se budoucí stavba dotkne. Uvítali by silnici, která by se stala západním obchvatem Brna a k obcím na sever od města by byla šetrnější.

Současná silnice I/43 je však extrémně přetížená a nebezpečná.

„Jezdím do Brna pracovně tak třikrát týdně a je to šílené. Stačí jedna nehoda na hlavním tahu a celé to stojí hodiny,“ podotkl Pavel Kopecký ze Svitav.

Zvolená varianta nové silnice má podle krajské studie rozmělnit dopravu směřující do Brna.

Dálnici na Brno chtěl postavit už za druhé světové války Adolf Hitler. První plány na dálniční spojení Brna s polskou Vratislaví pochází z roku 1938. Od roku 1939 až do zastavení prací v roce 1942 probíhaly stavební práce na části takzvané Německé neboli Hitlerovy dálnice v délce 84 kilometrů.



Soud žalobu zamítl z důvodu zdrženlivosti. Soudce David Raus řekl, že chápe důvody nesouhlasu navrhovatelů. Postup kraje však podle jeho slov obstojí jak věcně, tak procesně.

Plán výstavby D43 z Brna ke Starému Městu k D35. U Brna nakonec povede východní (pravou) variantou.Zdroj: ŘSD

„Postup nebyl nezákonný, nešlo o obcházení pravidel. Nevykazuje ani administrativní nekorektnosti a neslušnosti,“ sdělil soudce.

Trasa navazuje u Černé Hory na již schválenou trasu Boskovickou brázdou, kudy povede k Moravské Třebové. Tam se v budoucnu napojí na plánovanou dálnici D35.

Jednání o podobě silnice nekončí a rýsují se i termíny stavby. „S realizací počítáme v letech 2030 až 2034 s předpokládaným uvedením do provozu v roce 2035,“ uvedla před časem mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová.