Pardubice – Doprava, zdravotnictví a cestovní ruch. To byla hlavní témata včerejšího setkání s hejtmanem, které v sále Zastupitelstva Pardubického kraje spolupořádal regionální Deník.

Akce se zúčastnili nejen představitelé krajské samosprávy, ale i manažeři významných firem a dalších institucí v kraji. Dohromady čtyři desítky hostů ze všech oblastí veřejného života.



Pardubický kraj se sice v nedávno zveřejněném žebříčku Nejlepší místo pro život může pochlubit druhým místem v Česku, přesto problémů, které zdejší občany trápí, je více než dost. A netočí se jen kolem výše zmíněných třech stěžejních okruhů.

Podle hejtmana Martina Netolického je v turistickém ruchu problémem především nedostatek investorů. Hejtmanství může vytvářet živnou půdu pro jejich příchod, o což se podle jeho slov také snaží. „Rezervy jsou hlavně v infrastruktuře pro kongresovou turistiku," dodal hejtman.

Ještě zajímavější byla následující diskuze o zdravotnictví. "Krajské nemocnice sice po jejich fúzi do jedné akciové společnosti již nejsou v červených číslech, velkým problémem se však stává nedostatek zdravotnického personálu. A to je celorepublikový problém, který se za pět či šest let stane kritickým," podotkl na setkání generální ředitel společnosti Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

Přítomní rovněž odmítli úvahy o vybudování nové nemocnice na zelené louce v Pardubicích jako ekonomicky nereálné.

