Nakreslete s dětmi obrázek a donesme ho seniorům do domova důchodců. To je výzva, která se rozkřikla po Přelouči a obrázky se opravdu začaly množit. Za nápadem stojí Zdenka Vlasáková, která krabici plnou obrázků odnese do přeloučského Domovau fontány.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Bílek

„Četla jsem, že mají 35 pozitivních pacientů s covidem a že jsou prakticky odříznutí. Přišlo mi to velice líto, vím, jak to musí být náročné být bez kontaktu s příbuznými. Navíc to vše okolo – roušky, lékaři v ochranných oblecích, musí to být pro ty starší velmi náročné a musí být plni obav. Chtěla jsem jim nějak pomoci,“ vysvětlila Vlasáková, proč myšlenku začala přes sociální sítě šířit dál.