Asi padesátiletá podsaditá žena, která od pohledu působila jako členka nějakého náboženského sdružení, se k již vyklízenému stánku, kde předtím Babiš podepisoval svůj paperback, prodrala ostrým krokem. „Proč očkováním vytváříte segregaci lidí?“ obořila se na premiéra. Na krku měla růžový růženec s křížkem a na pravé kšandě batohu, který svými barvami ostře kontrastoval s jejím výlučně černým oblečením, svítila placka Volného bloku. Křičela, že vakcína zabíjí, že lidé z ní mají trvalé následky a že vláda svým přístupem k očkování rozděluje společnost. Extempore se ženou, která babišovi vynadala na přístup k očkování.Zdroj: Deník/Kamil Dubský

Premiér jí v klidu odpověděl, že vláda se jen řídí doporučeními epidemiologů a postupuje stejně jako jiné země. Lamentující a rukama gestikulující žena pokračovala směrem ke kostelu, kde z dálky spustila druhou salvu nadávek. Z nesrozumitelné změti jejích výkřiků vyčnívalo pouze spojení „nový světový řád“.

Volný blok je politické sdružení odpadlíka z SPD a poslance Lubomíra Volného, který je známým odpůrcem koronavirových opatření a odmítačem očkování.

Před autogramidádou na náměstí Babiš navštívil chrudimské vojáky:

Kromě závěrečného extempore však senzací chtiví novináři odešli s nepořízenou. Babiš byl celou hodinu schovaný s tužkou v ruce na židli ve stánku, obklopený pozornou ochrankou a zástupem lidí lačnící po jeho podpisu do nové knihy. Ta se rozdávala zadarmo, lidé ji ostatně rozebírali často i po pěti kusech.

„Aspoň mám vyřešené Vánoce,“ řekl jeden Chrudimák. Příznačné bylo věkové složení příchozích. Většina lidí byla starších padesáti, spíše šedesáti let. Zdaleka ale nešlo jen o pravověrné příznivce hnutí ANO. „Jdeme kolem, potřebujeme na poštu, tak jsme se rovnou zastavili, když jsme viděli, že se tu něco děje,“ uvedla asi padesátiletá žena s manželem. Takových spíše náhodných návštěvníků nebo pouhých zvědavců na návštěvu premiéra byla mezi příchozími možná většina.

Letos ne koblihy, ale zmrzlina. Babiš ji ale tentokrát netočil. Zdroj: Deník/Kamil Dubský„Myslím, že Babiš má hodně zkušeností, neměl jednoduchý osud, a přesto se s ním dokázal poprat. I třeba co se týče jeho smůly na ženy, na rodinný život. A pochybuji, že kdyby se svým podnikáním měl skutečně máslo na hlavě, že by tu jen tak vystoupil a tvářil se, že nic. Kdyby skutečně něco provedl, už dávno by byl ve vězení. Jeho kritici na něj budou furt něco hledat, ale všechno to skončí jen obviněními bez důkazů, věčnými odvoláními a vše se to potáhne další roky,“ řekl muž, který se představil jako Karel Machač.

„Má charisma, naučil už se i za ty roky česky a na rozdíl od jiných politiků něco doopravdy dokázal,“ přidal se jeho soused ve frontě na podpis knihy.

„Proč jsou zde hlavně důchodci, proč tu nejsou mladší ročníky? Je brzo, teprve se vracejí z práce,“ podotknul na postřeh Deníku jeden s příchozích, starosta Prosetína Michal Vychroň. Autogramiáda končila po 16. hodině. Odmítl i častou kritiku seniorů jako hlavní voličské základny Babiše, že se jeho zvyšováním důchodů nechává uplácet. „Kdybyste byl na jejich místě, tak to budete chápat,“ uvedl.

Z převážně staršího publika vyčnívala pouze čtveřice školaček, která šla náhodou kolem a když zjistila, že je tu Babiš, okamžitě se s ním chtěla vyfotit.

Vychroň nedávno zaujal svým postojem ke kauze z Mladých Buků na Trutnovsku, kde obec řízená starostkou za hnutí STAN odmítla přijmout návštěvu ministryň za ANO. Vzkázal, že on se na jejich návštěvu ve své vesnici naopak „velmi těší“, Alena Schillerová sem ostatně brzo poté skutečně přijela.