Draní peří je jedna z tradic, kterou drží už roky v Sebranicích. Na tradiční dračky se scházejí do staročeské světnice u Kmoškových ženy ze vsi i z okolí.

DRANÍ PEŘÍ je jedna z tradic, kterou drží už roky v Sebranicích. | Foto: Deník / Iveta Nádvorníková

„Moje mamka s námi jezdila do Oldřiše na velké dračky. Vzpomínám na to moc ráda. Už jako děti jsme museli drát husí peří, aby bylo do polštářů a peřin,“ vzpomíná Emílie Kalánková ze Sebranic. Společné draní peří obnovila Lenka Kmošková v roce 2012.