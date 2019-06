Africkou divočinu, aspoň z hlediska vysoké porodnosti, připomínají Zářecká Lhota u Chocně nebo Němčice u Pardubic. Děti do 15 let tu představují více než čtvrtinu obyvatel.

„Je to dílem náhody, lidé si tu v minulých letech letech postavili domy a založili rodiny, sešlo se to prostě v rychlém sledu. A svou roli hraje i skutečnost, že jsme satelitem sousední Chocně. Přistěhovalo se sem spousta lidí,“ řekl starosta Zářecké Lhoty Petr Kazda.

Obec má pouhých 216 obyvatel, přesto slavnostní vítání občánků tu teď pořádají každý rok. A ne pro jednoho novorozence, pokaždé se sejde miminek hned několik. V obci to žije, každý měsíc se tu koná hned několik spolkových akcí. Lhota je zasazena do krásné přírody a do města do škol a za prací je to přitom autem pět minut. Prostě recept na štěstí a rozvíjející se ves.

Některé obce vymírají

Opačným extrémem jsou Urbanice poblíž Přelouče. Z 66 obyvatel je jen jedno dítě. Vesnice rok od roku vymírá. Ještě v 80. letech měla přes 200 obyvatel.

V Urbanicích je sice také hezky, vesnice je obklopená lesy, ale občanská vybavenost tu není žádná. Hospoda, obchod, škola, nic. Ani volné pozemky pro výstavbu, ani žádný spolek. Jedinou občanskou vybaveností je tak zastávka autobusu. A do nejbližšího většího města – Přelouče – je to skoro deset kilometrů. Průměrný věk zdejších obyvatel už přesáhl 53 let a rok od roku roste.

„Bohužel tu nemáme ani volné pozemky pro výstavbu. Jen jedna paní se tady snaží něco soukromě prodat, ovšem za hrozně vysokou cenu,“ uvedla místostarostka Urbanic Marie Rokytová.

„Je to strašná díra. Už když jsem chodila do školy já, neměla jsem žádnou spolužačku z Urbanic,“ řekla 33letá Věra Vosáhlová ze sousedních Choltic.

Protiklady Zářecké Lhoty a Urbanic věrně kopírují také další obce po celém Pardubickém kraji. Mladými rodinami s dětmi se to hemží především v bezprostředním okolí větších měst. Tyto vesnice rostou, právě často na úkor spádových měst.

Naopak vesnice, které svou vzdáleností od větších center s občanskou vybaveností překročí psychologickou hranici kolem osmi kilometrů, stárnou a vymírají. Vyplývá to z analýzy Deníku, která zpracovala podklady ze všech obcí v kraji.

Vůbec nejhůř jsou na tom okrajové části kraje daleko od větších měst – celý jižní pás Chrudimska od Hlinecka až po Třemošnicko, jihovýchodní cíp Svitavska, Králicko nebo oblast západně od Přelouče.