Pardubice - Vysazeného manžela nakonec museli policisté hledat podél silnic.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

To těžko kouše každý řidič: radílek na sedadle spolujezdce. Takový případ se přihodil na Pardubicku a začal celkem nevinně. Manželé se vraceli z rodinných návštěv. "Manžel řidičky usoudil, že jeho žena neumí řídit auto a proto jí údajně začal během jízdy poučovat a sahat do řízení," uvedla mluvčí pardubické policie Dita Holečková. Jenže nastalo něco, s čím manžel nepočítal. Žena si nic nenechala líbit a svého manžela vypoklonkovala z vozidla. Bez ohledu na to, kde právě jsou. To někde bylo mezi Jaroslaví a Vysokým Mýtem. Opuštěný manžel zůstal u cesty a auto s manželkou pokračovalo k domovu směr Olomouc.



Situace se změnila až po několika hodinách. Vysazený manžel totiž své ženě volal s tím, že umírá a stále neví, kde je. Bylo půl jedné ráno.

"Žena proto okamžitě zkontaktovala policisty na lince 158 a začalo hledání manžela," dodala mluvčí policie.



Policisté se tedy rozjeli do míst, kde byl manžel spolujezdec vysazen a začali hledat. Případ se naštěstí vyřešil sám. Muž vysazený v neznámém terénu se přeci jen dostal domů vlastními silami v ranních hodinách.