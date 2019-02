Pardubice - Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair ruší kvůli problémům s dovolenými pilotů až 50 letů denně. Jsou ohroženy i pravidelné linky z Pardubic do Londýna?

Letoun společnosti Ryanair. | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Vedení letiště pro Pardubický deník uvedlo, že rušení letů by se Pardubic dotknout nemělo. „Seznam zrušených letů se samozřejmě může kdykoliv změnit, ale prozatím se cestující na letech z Pardubic nemají čeho obávat,“ uvedla asistentka ředitelky pardubického letiště Zuzana Hooper.



Ryanair již zveřejnila úplný seznam stornovaných spojů až do 28. října. Byly mezi nimi některé lety na lince Praha – Londýn a na trase Brno – Londýn. Pro cestující, jejichž let byl zrušen, existují dvě řešení. Buď si mohou u společnosti let vyměnit za jiný, nebo zažádat o vrácení peněz v plné výši.



LETADLA Z PARDUBIC BÝVAJÍ PLNĚ OBSAZENÁ

Pravidelná letecká linka mezi Pardubicemi a londýnským letištěm Stansted zahájila provoz 5. září. Letadla mířící za kanál La Manche bývají plně obsazena. K letům společnost využívá Boeing 737 se 189 místy na palubě.



Letadla do Velké Británie odlétají vždy v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. Jednosměrnou letenku do metropole Velké Británie lze na listopadové lety pořídit již od 249 korun.



Na odbavení cestujících na této lince mají zaměstnanci pardubického letiště pouze 25 minut. „Během této doby musíme převézt z odbavovací haly k letadlu zavazadla odlétajících a zpět bagáž těch, kteří přiletěli. A stejně dopravit k letadlu cestující odbavené pro let do Londýna a od něj ty, kteří právě vstupují na území České republiky,“ popsala ředitelka pardubického letiště Hana Šmejkalová.



CESTUJÍCÍM SE NELÍBÍ JÍZDA AUTOBUSEM

I když tým letiště dělá vše pro to, aby odbavení bylo co nejplynulejší, někteří cestující negativně vnímají, že musejí cestu z terminálu k letadlu absolvovat autobusem. „Před odletem je třeba usadit do letadla téměř 200 cestujících, ten odlet je skutečně spěšný,“ vysvětlila ředitelka Šmejkalová. Od prosince by měli cestující odlétat z nového terminálu, který se dostavuje. (pro, als)