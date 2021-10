Zpěvačka HELENA VONDRÁČKOVÁ při svém turné vystoupí v Chrudimi. Rodačka z nedalekých Slatiňan podle pojmenování svého turné vynese fanoušky Vzhůru k výškám v pátek 22. října ve sportovní hale. Jako hosty si přizve děti z chrudimské základní umělecké školy.

Při vzpomínkách na rodný kraj se zpěvačce vybaví rodný dům, řeka Chrudimka nebo Železné hory. „Slatiňany jsou krásné městečko, které nikdy nebylo nudné. Vždycky nabízelo spoustu aktivit, bylo tam bezvadné vyžití. Prožila jsem tam krásné dětství a ráda na to vzpomínám,“ říká Helena Vondráčková.

Jaké to pro vás je koncertovat v Pardubickém kraji?

Pro mě to je vždy přátelské a takové osobnější. V Chrudimi jsem navštěvovala gymnázium a dozvěděla jsem se, že na koncert přijdou i lidi ze školy, tak mám velkou radost. A když mi doma ve Slatiňanech něco chybělo, vydala jsem se do nedalekých Pardubic. Vzpomínám si třeba, jak jsem tam jezdila takzvaným courákem krasobruslit.

Jak jste prožila dobu covidovou?

Já nejsem člověk, který by mohl dlouho sedět a odpočívat. Musím pořád něco dělat. Pracovala jsem na sobě, každé ráno jsem cvičila a nezahálela jsem, ani co se profese týká. Pro své příznivce jsem připravovala třeba nové album Tvrdohlavá.

A samotné nemoci jste se vyhnula?

Ani já, ani můj manžel Martin jsme neměli covid-19. Taky jsme pro to udělali maximum a opravdu jsme nikam nechodili. Letos jsme oželeli moře, které já miluju, a trávili jsme čas na houseboatu, který máme na Slapech.

Teď už zas můžete koncertovat…

Cítím z lidí touhu a radost, že se mohou znova nadechnout. Na koncertech jsem viděla, že se přišli bavit, že jim kultura chyběla. Fanoušci se na koncertech v rámci turné Vzhůru k výškám mohou těšit nejen na osvědčené hity, ale zazní i písně z nejnovějšího alba Tvrdohlavá. Ten koncert stojí za to a určitě lidem způsobí alespoň trošku radosti.

Na koncertech tančíte, nebo i zasednete za bubny. Kde berete energii na všechny koncerty a akce?

Asi je to dar od rodičů. Moje maminka byla energická a pracovitá žena a nic pro ni nikdy nebyl problém. Obstarala velký dům a tři děti. Tak to mám asi po ní.

Máte facebook i instagram. Na svých profilech sdílíte i střípky ze svého osobního života a hodně komunikujete s fanoušky. Baví vás sociální sítě?

Baví mě, samozřejmě mám i pomocníka, sama bych to nezvládala, protože nemám tolik času. Koncertuji, mám dům, zahradu, manžela i štěně. Ale vše si kontroluji, řídím se heslem Důvěřuj, ale prověřuj.

Jaké novinky pro fanoušky chystáte?

Chystám nové CD, ale těch desek vyšla už spousta. Teď jsme vybrali bonusové písně, které zpívám v cizím jazyce. Zazní songy v japonštině, polštině, francouzštině, němčině nebo angličtině. Na chrudimském gymplu jsem z francouzštiny maturovala a ten jazyk jsem strašně milovala. Měli jsme báječnou profesorku. Teď už plynule nemluvím, ale domluvím se.

Kolika jazyky tedy mluvíte?

Japonsky tedy ne. Ale jinak mluvím polsky, německy, anglicky, francouzsky.

Co vám dělá radost?

Teď momentálně, že se hnuly ty koncerty a že lidi nemají strach přijít a chtějí se bavit. Pro mě to není jenom práce a jenom o penězích, ale je to moje celoživotní náplň. Tu profesi miluji. Bylo by mi hodně smutno, kdybych to nemohla dělat. Ale těší mě spousta věcí. Každodenní radost je pro mě teď třeba nové štěňátko Jessie. A máme ještě kočku, takže je to teď u nás doma někdy boj! (smích)