Melánka byla postavena v době, kdy jste působila v historické roubené krčmě ve Svobodných Hamrech, která je nedaleko skanzenu na Veselém Kopci. Jak stavba vznikla a po kom se jmenuje?

Krčmu ve Svobodných Hamrech jsem si velmi oblíbila a cítila jsem, že podobné stavení bychom si rádi postavili s manželem. Chtěla jsem pokračovat v tom, co mě přitahovalo a přitahuje, tedy tradice a venkov. Cílem bylo i postavit stavení podle starých technologií a vybavit ji opravdovými historickými artefakty, což se podle mě podařilo. Velkým pomocníkem a poradcem pro výstavbu roubenky Melánky na našem pozemku ve Rváčově byl historik Luděk Štěpán, zakladatel skanzenu na Veselém Kopci a náš rodinný přítel. Roubenka, která dostala jméno po naší dceři Melánii, se stavěla v době, kdy jsem provozovala krčmu. Bylo to moje splněné přání. V krčmě byla v tu dobu velká poptávka po takovém ubytování na vsi.

A jak získala jméno Kavánka? Inspiroval vás malíř Vysočiny František Kaván?

Ano, rozhodli jsme se ji postavit na počest akademického malíře Františka Kavána, který zde na Vysočině také bydlel a tvořil. Já jsem si tak ze svého bývalého bydliště Slatin u Jičína přivezla kus vzpomínek na domov, neboť Kaván se narodil a zemřel na Jičínsku v Libuni. Měla jsem čest položit kytičku u jeho hrobu a navštívit nádhernou galerii na faře v Libuni.

Rekreanti, kteří k vám do Rváčova přijíždějí, jsou často lidé z velkých měst. Dokážou dnešní muži vůbec zatopit v kachlových kamnech nebo naštípat dřevo?

Zatopit a topit v kachlových kamnech je, pokud to umíte, jednoduché. Pokud ovšem s topením v kamnech nemáte zkušenosti, tak se kouří všude z oken, jen ne do komína. Když se našim ubytovaným podaří úspěšně zatopit a dokonce upéct něco v peci, tak si tuto činnost pochvalují a někdy se i vracejí. Ono se na této peci nechá i spát a to je potom zážitek. Nedávno si v naší kachlové peci „zapekla“ i vítězka soutěže Peče celé Česko Petra Burianová, která si víkend v roubence a samozřejmě i tu pec nemohla vynachválit.

Spokojení klienti

Pronajímáte vždy celou chalupu. V dnešní době je to vskutku odvaha a věc důvěry. Stalo se vám, že by se během pobytu něco poničilo a klient se to snažil zatajit? Jak máte tuto věc ošetřenou, lidé jsou často nevděční…

Čeho si opravdu vážíme je to, že devadesát procent našich klientů vyhledává naše chalupy pro jejich autentičnost a ojedinělost, a proto se tak i chovají. Víte ale, jak je to s některými lidmi, kteří se neumí chovat k sobě, natož k cizímu majetku. Melánka je vítězkou soutěže Roubenka roku a má vysoké hodnocení od návštěvníků. Proto když zjistíme, že je něco poničeno, tak to nás opravdu zabolí. Skoro pokaždé klienti odjíždějí spokojeni s tím, že kdyby oni měli takové stavení, že by ho nikdy nikomu nepronajali. My se o tu krásu však chceme podělit s lidmi, kteří mají k chaloupkám vztah. Mnohdy sem přijíždějí dospělí i se svými seniorskými rodiči, aby společně zavzpomínali na těžký život našich předků.

Jasnou devízou Vysočiny jsou okolní lesy pro houbaře, kopečky vyhovující cyklistům, běžkařské trasy i nedaleká sjezdovka v Hlinsku. Jakou rekreaci vaši klienti preferují? Letní nebo zimní?

Vysočina je krásná oblast, je to náš domov. Nabízí se zde mnoho možností zejména pěší turistiky. V zimě je poblíž několik sjezdovek v Hlinsku a Trhové Kamenici, ovšem běžkařských tratí je u nás nedostatek. Velmi žádané jsou termíny ubytování v období akcí na Veselém Kopci. Určitě je lákadlem i nově vybudované koupaliště - biotop v Hlinsku. Naši ubytovaní rádi vyhledávají i přírodní koupání například v kamenolomech v Trhové Kamenici a Srní. Velkým posunem v cykloturistice bude i zamýšlené vybudování cyklostezky ze Rváčova do Hlinska. Mysleli jsme i na vlastní moderní wellness, proto jsme citlivě vybudovali v obou roubenkách finské sauny.

Podnikat v dnešní covidové době jistě není jednoduché. Jak jste se s vývojem epidemie popasovali loni a co se děje letos? Jsou nějaké rozdíly?

Covidová doba je složitá pro všechny druhy podnikání, nejenom pro nás. Musíme se s tím vypořádat jako ostatní. V době, kdy nebylo možné ubytovávat a naši návštěvníci měli objednaný pobyt, termíny jsme nahradili a nikdo tak nepřišel zkrátka. V současnosti je zájem o ubytování menší, a to přičítáme tomu, že lidé jsou nyní na rozpacích, zda a jak velké budou platit částky třeba za energie, za zdražené vánoční dárky a podobně.

Před námi je advent, začnou přípravy na Vánoce. Jste pověstná svým výtvarným i kuchařským uměním. Kdy a jak budou letos Melánka s Kavánkou vyzdobeny? Už pečete cukroví?

Na advent se velmi těšíme, ostatně jako každý rok. Přípravy už prakticky začaly tím, že připravujeme s babičkou vystřihovánky do oken s vánočními motivy. Připravuji a sama si vyrábím věnce na vstupní dveře roubenek, peču vrkoče. Pak přijde na pořad i pečení vánoček. Mě to velmi baví a upeču pro přátele asi deset kousků, kterými je obdaruji. S dcerou Melánkou, která je na zdobení velmi zručná a hlavně ji to baví, perníčky upečeme a ozdobíme. Petra Burianová nám zanechala některé cenné staré náměty na pečení a vaření ze zdejší oblasti. Zdobit roubenky a vánoční stromky uvnitř i venku je pro nás vždy potěšení a jsme rádi, že se lidi zastaví a nafotí si něco pro inspiraci. Stromky zdobíme zejména ručně vyrobenými ozdobami. Kdo je u nás ubytován ve vánočním čase, dostane na uvítanou upečenou vánočku plnou mandlí, dostane také vánoční cukroví a vynikající vaječný likér.

Jaké jsou vaše další plány?

V budoucnu bych se ještě více chtěla zaměřit na dodržování zdejších tradic a tím přilákat návštěvníky, aby se k tradicím vraceli a nezapomněli na ně. Mým dalším snem je provozovat malou, útulnou prodejnu s opravdu regionálními produkty. Závěrem bych chtěla nejen čtenářům Deníku popřát krásný adventní čas a vánoční svátky. Přejeme Vám hodně zdravíčka a pohody v tom našem krásném kraji.