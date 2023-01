Frontmanovi kapely Kryštof pomáhají s rekonstrukcí i další lidé. „Pokud pominu řemeslníky, které si na jednotlivé opravy najímáme, musím jako první určitě zmínit fanoušky. Jsou tací, kteří na náš transparentní účet posílají třeba 100 korun každý měsíc. V poslední době přichází i dary od místních. I z Trutnova. Dokonce se objevila místní firma, která o Vánocích přispěla větší částkou, což nám letos třeba pokryje elektřinu. Parta přátel kolem našeho kamaráda Marcela Holečka zase uspořádala dražbu nejrůznějších artefaktů a vybralo se na varhany,“ uvedl Krajčo. „Jako hlavního pomocníka musím zmínit starostu obce Vláďu Lukeše. Bez jeho pomoci a obětavosti bychom to s Karin zvládali těžce,“ ocenil spolupráci s vedením obce.

Za nejtěžší považuje zkoordinovat dělníky tak, aby se vše stíhalo. „A občas najít vhodný materiál. Ale s památkáři vycházíme dobře a dokážeme se na všem dohodnout,“ dodal známý zpěvák.

Pro budoucí generace

Richard Krajčo bývá v kostele často. „Rádi bychom ho tady zanechali pro budoucí generace. Je škoda, že byl prakticky od půlky 80. let zavřený. Ale těším se, až ho omítneme a začne hezky vypadat i od silnice,“ řekl.

V letošním roce bude podle Krajča oprav o trochu méně než loni. „Utratili jsme loni víc peněz, než se plánovalo, a tak bychom rádi jen očistili uvnitř pískovec, který kostel lemuje. V květnu se spustí zhruba rok trvající oprava varhan a zrestaurujeme první obrazy křížové cesty. To vidím reálně. Ale hlavně máme v plánu kostel konečně otevřít. Od jara chceme mít přes víkend brány dokořán. V roce 2024 bychom kostelní věži rádi vrátili hodiny,“ prozradil záměry.

V prosinci, stejně jako v roce 2021, uspořádal Richard Krajčo v chotěvickém kostele vánoční mši a koncert. Chtěl by přidat i další akce. „Rádi bychom, aby kostel ožil, ale přiznám se, že jsme časově dost vytížení, a tak jsme rádi, že stíháme ty dvě tři akce ročně. Ale věřím, že se to časem zlepší,“ poznamenal třetí muž ankety Český slavík 2022.

Chybí vesnická hospoda

Richard Krajčo žije v Chotěvicích osmnáct let. Jak se mu tam líbí? „Trochu mě mrzí, že nemáme chodníky po celé vesnici a že chybí vesnická hospoda. Ale zase je co zlepšovat a je se na co těšit. A v okolí máme krásné louky a lesy, to je na procházky to nej. I proto jsme se sem před lety přistěhovali,“ odpověděl.

K podkrkonošskému místu si vybudoval silný vztah. „I když tady netrávím každý den, zdejší kraj jsem si zamiloval. Naučil jsem se lyžovat v Mladých Bukách, věnujeme se turistice v Krkonoších. Prakticky celé léto jsem vždycky tady. Je to můj domov. V Ostravě mi sice zůstala kapela, ale maminka a bratr jsou už také Východočeši,“ popsal Krajčo.

„Nevím, jestli po mně na světě zůstanou písničky a po ženě filmy a knihy. Možná jo. Ale rozhodně bychom byli rádi, aby po nás zůstalo něco dalších 100 let. Kostel může být takovým naším otiskem,“ uzavřel Krajčo.

Jak Richard Krajčo získal kostel v Chotěvicích



„Často jsme kolem kostela chodili po cyklostezce na procházky s našimi pejsky a viděli, jak se jeho stav postupně zhoršuje. Jednou přišla moje žena se spásným nápadem, že bychom kostel, když už tady žijeme, měli zachránit a zachovat pro další generace. Pan starosta nás do kostela jednou vzal. Viděli jsme, jak hezký a mimořádný je ve svém interiéru. Okouzlil nás. Přišlo nám líto, že je zavřený a nefunkční. To bylo zhruba před dvěma a půl lety. Potom jsem začal podnikat kroky k tomu, abychom mohli s královéhradeckým biskupstvím jednat,“ popsal Richard Krajčo, kudy vedla jeho cesta k získání kostela.



„Naším cílem není vlastnit kostel a udělat si z toho bydlení, rockový klub nebo něco podobného. Je to přesně naopak. Chceme ho udržovat k účelu, k jakému byl stvořen. To znamená, aby to bylo místo setkávání, spočinutí, rozjímání. Naším záměrem je přiblížit ho lidem, aby se stal poutním místem, na kterém se rádi zastaví a řeknou si: Wow, tady v Podkrkonoší je něco speciálního, něco co chceme vidět. Takže až pojedou do Pece, Špindlu nebo Vrchlabí, zastaví se tady v Chotěvicích, protože je to bude lákat,“ řekl známý zpěvák a herec.