Pátkova tlačenka, párky nebo sekaná vyrobené kolem třicátých let minulého století byly mezi lidmi vyhlášené. Firma sídlící v Bratroňově u Ctětína na Chrudimsku prosperovala, ale potom udeřil rok 1948, kdy Pátkovi přišli znárodněním o všechno. Měli sedm dětí a jedna z jejich dcer přivedla na svět syna Oldřicha Čejku, pokračovatele rodinné tradice. Oldřich nejprve vypomáhal při venkovských zabijačkách, později pracoval v masně a když přišel rok 1989, koupil dům na náměstí ve Skutči a začal v něm provozovat uzenářství a řeznictví.

Oldřich se dědečkovi Josefovi podobá v několika věcech. Nejen v touze budovat rodinné řemeslo, navazovat na tradice a podnikat, ale i v ochotě riskovat, která je s podnikatelským řemeslem neodmyslitelně spjata. O budoucnost své firmy se obávat nemusí. Do podnikání se totiž zapojili syn Martin i dcera Eva a společně se věnují rozvoji a modernizaci podniku.

Do soutěže MLS Pardubického kraje se Čejkovi zapojují každoročně. Letos vytáhli do boje s takzvanou snídaňovou slaninou. Jde o sušený vepřový bok typu pancetta. „Maso je naloženo do speciální směsi koření, potom ho tepelně zpracujeme v udírně a nakonec usušíme,“ popsal výrobní postup Martin Čejka. Snídaňová slanina je podle jeho slov mezi zákazníky hodně oblíbená, používají ji hlavně na obložené talíře podávané k dobrému pití.

Recepty po dědečkovi

Dalším oceněným MLSem Pardubického kraje je Paštika od řezníka ve skle. „Vyrábíme ji z vepřových jater a masa, samozřejmě tam nechybí speciální koření. Paštika má svou specifickou konzistenci, jde o spíše hrubší strukturu,“ uvedl Martin Čejka.

Skutečské řeznictví a uzenářství se stalo v roce 2021 absolutním vítězem soutěže MLS Pardubického kraje, a to díky své lovecké klobáse. Ceny získalo v minulosti asi deset jeho výrobků.

Některé recepty zděděné po Josefu Pátkovi a jeho manželce Čejkovi používají dodnes. „Je to díky tomu, že babička měla sešitek, kam si všechno zapisovala,“ vysvětlil s úsměvem Oldřich Čejka. Současní zákazníci si tak mohou stále pochutnávat na tlačence z vepřových kolen anebo domácí sekané jako za starých časů.

Nejen maso, ale i sýry, chléb, mléko nebo sladkosti získaly ocenění MLS Pardubického kraje. „Velmi mě těší, že u nás stále máme velké množství šikovných výrobců – potravinářů a zemědělců. Jsem moc rád, že mnozí z nich se pravidelně aktivně účastní naší potravinářské soutěže. U jejich produktů se nemusíte obávat, že k nám cestovaly přes půlku světa či Evropy, tisíce kilometrů pod chemií. Nebo že pocházejí z nějakých odepsaných zásob, které čekaly roky někde v mrazících boxech na příležitost, až se dostanou na český stůl,“ uvedl Miroslav Krčil, krajský radní pro venkov, zemědělství a životní prostředí.