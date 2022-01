Celkem mají technici do letošního podzimu roku vyměnit semafory na 34 křižovatkách, vysvětluje náměstek primátora pro investice Jiří Bláha: „V současnosti je stavebně dokončeno deset křižovatek. Pokud jde o přechody pro chodce, kterých se projekt týká, tak hotové jsou tři ze čtyř.“

Inteligentní semafory například fungují v Litomyšli, zavádějí je Pardubice:

V první fázi se odladí křižovatky

Řidiči, kteří byli zvyklí jezdit po velkém okruhu, nebo po hlavních radiálních výpadovkách na zelené vlně, si budou s obměnou semaforů muset postupně zvyknout na nový režim.

„Stávající stav na křižovatkách je jakýmsi mezistupněm, který dovoluje zhotoviteli odladit jednotlivé kroky směřující k plnému nasazení inteligentního řízení dopravy,“ doplňuje informace Jiří Bláha.

Radary a kamery zatím nefungují



Nový systém řízení dopravy doplní i restriktivní prvky. Ve Hradci bude měřit šest radarů okamžitou rychlost, osm kamer má měřit úsekovou rychlost a čtyři budou hlídat jízdu na červenou. „Tyto přestupky ale nebudou hlídat všechny kamery najednou, vždy budou aktivní jen dvě z jednotlivých penalizačních funkcí,“ říká Kateřina Šmídová. Kamery budou v ulicích Antonína Dvořáka, Koutníkova, Pouchovská, Zborovská, také na křižovatkách ulic Buzulucká a Okružní nebo Veverkovy ulice a Rašínovy třídy. Radary mají hlídat rychlost v blízkosti některých základních škol.

Modernizované křižovatky budou sami dopravu řídit podle aktuální situace.

„Takto zkoordinované už jsou od poloviny prosince semafory na okruhu v úseku od Hradubické až po křižovatku s třídou Karla IV. Jedná se tedy o celou Střeleckou ulici. Takový systém fungování zelené vlny se bude následně rozšiřovat i na další páteřní komunikace ve městě,“ popisuje změny mluvčí města Kateřina Šmídová.

Změny k lepšímu už vidí i řidiči.

Zlepšení pozoruje například řidič Petr, který po Střelecké jezdí každý den do práce: „Funguje to tam lépe. Je tam nastavená jakási zelená vlna. Třeba, když jedu po Střelecké od Centrálu a odbočuji V Lipkách doprava směr Bavlna, tak tam byla dřív kratičká zelená, projela tak dvě, tři auta. Teď už je to velkorysejší a v jednom intervalu odbočí třeba deset aut.“

Novinka je podle mluvčí magistrátu asi nejvíc viditelná v noci na Střelecké ulici „Zde je v noci nastaven zelený signál na hlavním tahu, jakmile však detektor zaznamená vozidlo přijíždějící do křižovatky z boční ulice, semafor se přepne a umožní mu průjezd,“ popisuje Kateřina Šmídová.

Chodci si musí zmáčknout tlačítko

Změnu už pociťují na Střelecké také chodci. Zelená na přechodech se nerozsvěcí v časových intervalech, ale až po stlačení tlačítka. „Tak to nyní funguje na upravených přechodech nejen v noci, ale i přes den, což dříve nemuselo vždy platit,“ upozorňuje mluvčí města. Změnu na přechodu vidí Radka Jelenová. „Nedávno jsem čekala na přechodu několik minut, než mě napadlo zmáčknout tlačítko.“

Na plynulejší dopravu se těší i šéf hradeckého dopravního podniku Zdeněk Abraham: „Dalším benefitem pro hromadnou dopravu bude to, že budeme mít v autobusech krabičku, která bude s křižovatkami sama komunikovat. Když se budou naše vozy blížit ke křižovatce, dostanou zelenou. Doufáme, že plynulejší bude celá doprava a budou se méně tvořit zácpy.“

Nejdřív ale musí autobusy a trolejbusy dostat nový odbavovací systém, což má být na začátku příštího roku.

Následovat má brzy sladění křižovatek na Rašínově třídě. Tím by měla být plynulejší doprava na Pardubice a na dálnice D35 a D11. Všechny semafory mají být vyměněné do letošního podzimu a naplno by měly výhody novinky projevit v příštím roce.